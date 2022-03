Generation Schneeflöckchen : Der nahe Krieg hat dieses Land zu einem anderen gemacht

Aktualisiert am

Neue Härte und eine Sprache voller totgeglaubter Formulierungen: Eine junge Demonstrantin in Berlin fordert eine Flugverbotszone über der Ukraine. Bild: Laif

Wie lange dauert das Aufwachen? Wann sind die Augen weit genug geöffnet, um mehr als nur Umrisse zu erkennen? Langsam setzt das Begreifen ein. Nach dem ersten Schock, dem jähen Riss aus dem Tiefschlaf, beginnt jetzt eine ganze Generation zu verstehen, dass dieser russische Krieg auch ein Angriff auf ihre Urteile und Standpunkte ist. Wer eben noch Aufrufe zu Toleranz und Sensibilität postete, herzt jetzt Fotos von jungen Soldaten mit Sturmgewehren im Anschlag. Fordert eine „neue Härte“ im Umgang mit fast allem: mit Russland, dem Import von fossilen Energien, der Schließung des Luftraums über der Ukraine. Eben noch tänzelndes Schneeflöckchen, jetzt heftig auf den Tisch schlagender Hagel?

Die Genugtuung, die einige über den rasanten Sinneswandel im Milieu der Jüngeren empfinden, ist verständlich, aber wohlfeil. Denn warum sollte man sich hier weniger getäuscht haben als in den Strategieetagen erfahrener Koalitionäre, in deren Absichtserklärungen die Sphäre der Sicherheits- und Verteidigungspolitik nur mit spitzen Fingern berührt wurde. Eben war alles nur innen, jetzt ist plötzlich alles außen – eben ging es um Lockdowns, Homeoffice-Pflicht und die Impfung als Eingriff in die intimste Sphäre, es ging um Deutschlands Klimabilanz, um Deutschlands Moralfortschritt, um Deutschlands Spaltung. Seit knapp drei Wochen aber ist das alles vergessen – und das Gewissen macht Feige aus uns allen.