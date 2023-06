Aktualisiert am

Moderator Jim Cramer : Investiert in Pleitebanken!

Der amerikanische Moderator Jim Cramer in Aktion. Bild: Picture Alliance

Als Finanzsender ist CNBC eine eher kleine Nummer im amerikanischen Fernsehen. Aber sein Star, Jim Cramer, zählt zu den bekanntesten TV-Persönlichkeiten. Seit 18 Jahren macht er dort mit „Mad Money“ eine krachend laute und hektische Finanzsendung, in der er Investoren zum Kauf oder Verkauf von Aktien rät, ach was: drängt. Cramer schreit und gestikuliert; er trommelt auf roten Knöpfen mit Soundeffekten herum; er verunstaltet, je nach Marktlage, Spielzeug-Bullen und -Bären in Bratpfannen und Mixern. Im populärsten Segment der Show können die Zuschauer ihre Lieblingsaktien von Cramer bewerten lassen: „Buy! Buy! Buy!“ oder „Sell! Sell! Sell!“, heißt es dann.

Cramer, 68, studierte in Harvard Politik und Jura und schloss mit magna cum laude ab. Er arbeitete bei Goldman Sachs, gründete seinen eigenen Hedgefonds, mit dem er, nach eigenen Angaben, eine Durchschnittsrendite von 24 Prozent über fünfzehn Jahre erreichte. 1996 baute er die Finanz-Website „The Street“ auf, bevor er 2005 mit „Mad Money“ und dem Motto „In Cramer We Trust“ reüssierte.

Mit der Sendung wurde er zur Legende – auch deshalb, weil er so oft danebenliegt, dass das Magazin „Barron’s“ bereits 2007 befand, dass die von ihm gehypten Aktien nicht einmal den Markt schlugen: „Über die letzten zwei Jahre machte man mit Cramers Aktien 12 Prozent Gewinn, während der DOW um 22 Prozent anstieg und der S&P 500 um 16 Prozent.“ Manche seiner Fehleinschätzungen sind legendär. Kurz vor dem Kollaps mehrerer Banken während der Finanzkrise 2008 riet Cramer seinen Zuschauern, in Aktien von ­Bear Stearns und Lehman Brothers zu investieren („Soll man Bear Stearns verkaufen? Nein, nein, nein!“), die beide untergingen. 2009 befand das „Wall Street Journal“, wer gegen Cramer wette, könne bis zu 25 Prozent Rendite erzielen. Cramer riet von Facebook ab, er verglich Sam Bankman-Fried mit J.P. Morgan, bevor der mit seiner Krypto-Börse FTX als Betrüger aufflog, und er legte seinen Zuschauern nahe, in die Silicon Valley Bank zu investieren, bevor diese kollabierte.

Inzwischen hat Cramers Fehlerquote eine solche Fangemeinde, dass es in der Finanzecke von Twitter von Cramer-Memes nur so wimmelt. Cramer taucht darin als Sensenmann auf, als Clown, als zerstörungswütiges Monster. Das „New York Magazine“ bezeichnete ihn jetzt unter dem Titel „Die Kunst, falsch zu liegen“ als „umgekehrten Midas“, und mehrere Twitter-Konten beschäftigen sich mit nichts anderem, als Cramers Vorhersagen umzukehren. Als sich Cramer im vergangenen Dezember positiv über die Krypto-Börse Binance äußerte, tweetete deren Chef Changpeng Zhao: „O Jim, bitte lass Binance in Ruhe!“

Im März schuf ein Investmentbanker namens Matthew Tuttle einen börsengehandelten Fonds namens Inverse Cramer Tracker, mit dessen Anti-Cramer-Investments man angeblich gutes Geld verdienen kann. Aber wie das „New York Magazine“ berichtet, sind Anleger hier bisher nicht besser aufgestellt als anderswo. Geld macht immerhin Tuttle: Er kassiert eine Mitgliedsgebühr von 12 Dollar jährlich.