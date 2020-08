Wahlrecht als Schlüssel : Verliert Amerika gegen Trump?

Wieder einmal steht das Wahlrecht im Zentrum amerikanischer Politik und Aufmerksamkeit. Präsident Trump spekuliert übers Wahldatum, gleichzeitig wird John Lewis, der legendäre Bürgerrechtler und Abgeordnete, zu Grabe getragen, der das Wahlrecht der schwarzen Amerikaner mit erkämpft und immer verteidigt hat.

Die erste Amtszeit von Präsident Donald Trump endet am 20. Januar 2021. Ob eine zweite folgen wird, entscheiden die amerikanischen Wähler am 3. November, auch wenn Trump per Tweet die als Frage formulierte Drohung in den Raum stellte, ob er die Wahl möglicherweise verschieben solle. Briefwahl, wie sie unter den Bedingungen von Corona verstärkt zu erwarten ist, sei überaus betrugsanfällig. Experten beeilten sich, auf Studien zu verweisen, die belegen, das sei ganz und gar nicht der Fall. Auch aus der eigenen Partei setzte der Gegenwind sofort ein, selbst von treuen Gefolgsleuten, und nicht einmal bei Fox News fand der Präsident Verbündete.