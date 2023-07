Aktualisiert am

Bachmannpreis in Klagenfurt : Bitte ankreuzen: Haben Sie geweint?

Bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur legt die Jury neue Maßstäbe an – und streitet heftig. Den Bachmannpreis gewinnt Valeria Gordeev.

Am Wörthersee im Sommer ist es nach wie vor so schön, dass die Menschen schon mal unter Geschmacksverirrung leiden. Dann erscheinen Kalauer, die Mozzarella mit Mozart verbinden, als sagenhaft komisch, oder es wird gar ein Text über koksende Mütter in Berlin, die auf dem Niveau von Mario Barth über Sex, deutsche Männer und nervige Kinder reden, hochgejazzt zur „politischen Comedy“. Nun – ob etwas lustig ist, darüber lässt sich schlecht streiten; darüber, ob etwas Literatur ist oder nicht, schon eher.

Jan Wiele Redakteur im Feuilleton.

Beim Bachmannpreis ist der Literaturbegriff über die Jahre immer weiter geworden, oft auch zu Demonstrationszwecken: Wie experimentell darf’s denn sein, wie epigonal, wie nah an der Wirklichkeit und vor allem wie unterhaltsam?