Werner Herzog wird 80 : Begegnungen am Ende der Welt

Er ist in Bayern aufgewachsen, wurde in Deutschland mit seinen Filmen berühmt und in seiner zweiten Heimat Amerika eine Legende. Heute wird Werner Herzog achtzig.

Wer ist dieser Mann, der mit Filmkamera und Crew durchs Eis und aufs Feuer zugeht, der einen Teil Deutschlands um­run­dete, als es noch unvereinigt war, und der seine Mentorin, die große Filmhistorikerin Lotte Eisner, zu der er von München nach Paris zu Fuß ging, mit einem Fluch zu leben belegte (der so lange funktionierte, bis er ihn, als sie wirklich sterben wollte, wieder von ihr nahm)? Er hat mit Klaus Kinski und Nicole Kidman, mit Kleinwüchsigen und Gehörlosen gedreht, hat Indigene für seine Kamera tanzen lassen, sich dafür heftige Kontroversen eingehandelt, hat Mörder in amerikanischen Todeszellen interviewt, hat sich selbst und seine Darsteller und Mitarbeiter erheblichen Gefahren ausgesetzt und war dabei unerschütterlich der Überzeugung, in allen Extremen und allen Zumutungen etwas Richtiges und Wichtiges zu tun – für die Welt, zumindest fürs Kino.

Verena Lueken Freie Autorin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Er ist in Sachrang in Bayern in der Nähe der österreichischen Grenze aufgewachsen und sagt, er atme auf, wenn er dort seine Sprache höre. Der Wasserfall seiner Kindheit sei immer noch sein Sehnsuchtsort, nachdem er die Erde an ihren unzugänglichsten Stellen erkundet hat. Seine frühen Spiel- und Dokumentarfilme, darunter sein erster langer von 1968, „Lebenszeichen“, dazu „Auch Zwerge haben klein an­ge­fan­gen“ und „Aguirre, der Zorn Gottes“, haben ihn damals in Deutschland berühmt gemacht, bis das Land das Interesse an ihm verlor, nachdem er nach Los Angeles um­zog und dort, wo man sich um die frühen Filme nicht viel scherte, vor allem durch weitere spektakuläre Kolonialdramen („Fitzcarraldo“ und „Cobra Verde“) und seine Dokumentarfilme von den Rändern der Welt (und seinen bayerischen Akzent) eine Kultperson wurde, mit Auftritten als Darsteller neben Tom Cruise und bei den Simpsons. Er gründete eine Guerilla-Filmschule und wird von Künstlern wie Chloe Zhao, der Oscarpreisträgerin für „Nomadland“, als Einfluss, Vorbild und Lehrmeister verehrt. Bei ihm lerne man in fünf Stunden mehr als in einem ganzen Filmstudium, davon ist er selbst überzeugt.

Methodisch durchs Arbeitspensum

Manchmal inszeniert er auch eine Oper, etwa den „Lohengrin“ in Bayreuth oder den „Tannhäuser“ in Palermo. Die zwanzig Bände des Oxford English Dictionary sind für ihn das Buch der Bücher, und das Le­ben, solange es dauert, ist sein un­er­schöpf­li­cher Bilderlieferant. Außerdem schreibt er im Deutschen grammatikalisch trittfeste Sätze wie diesen (in seinen gerade im Hanser Verlag erschienenen Erinnerungen „Je­der für sich und Gott gegen alle“): „Als ich mit meinem Schicksal bekannt ge­macht war, in der kurzen Zeit um mein vierzehntes Lebensjahr herum, in der ich zum Ka­tho­lizis­mus übertrat und auch zu Fuß zu reisen begann, war mir einfach be­wusst, dass ich Filme zu machen haben würde.“