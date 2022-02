Russlands Kriegsdrohung : Die Ukraine ist schon besetzt – von den Angelsachsen

In wessen Dienst stehst du? Russland debattiert darüber, wer schuld ist an dem eigenen Truppenaufmarsch an den Grenzen der Ukraine. Fernsehpropagandisten und Patrioten behaupten, Amerika stachele das Nachbarland auf.

In Russland schlägt in diesen Tagen wegen des drohenden Überfalls auf die Ukraine nur eine kleine Gruppe Alarm, die sich „Kongress der Intelligenzija Russlands“ nennt. Liberale Politiker, Wissenschaftler, Schriftsteller, unter ih­nen der Publizist Lew Schlosberg, die Soziologen Lew Gudkow und Alexej Le­vinson und der Historiker Nikita Sokolow, haben eine „Resolution der Befürworter des Friedens gegen die Partei des Krieges in der russischen Führung“ un­terzeichnet, die erklärt, Russlands Bürger seien faktisch Geiseln des kriminellen Abenteurertums ihrer eigenen Au­ßenpolitik, die dem Land die Idee eines heiligen Krieges gegen den Westen aufzwingen wolle. Russland brauche keinen Krieg gegen die Ukraine und gegen den Westen, es werde von niemandem be­droht, heißt es in dem Dokument, das von etwas mehr als zweitausend Personen unterschrieben wurde.

Wer indes die russischen Nachrichten und Fernsehtalkshows anschaut, ge­winnt den Eindruck, dass nicht Russland 120.000 Soldaten mitsamt schwerstem Kriegsgerät von drei Seiten an die ukrainischen Grenzen verlegt hat und diese Stellungen weiter verstärkt, sondern dass das Land selbst von der NATO bedroht werde. „Wir schlagen dem Westen Frieden und Dialog vor und eine Sicherheitsarchitektur, die nicht auf Kosten anderer geht“, erklärte der Fernsehpropagandist des ersten Staatskanals, Wladimir So­low­jow, in der jüngsten Ausgabe seiner Sendung „Abend“ (Wetscher). Als Antwort schicke Deutschland Kampfflieger nach Rumänien und lasse böse Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg wieder aufleben, stellt Solowjow mit müde-verächtlicher Miene fest; und England kündige an, russische Besitztümer zu be­schlagnahmen.

Die Kriegsdrohung ist ein Theaterspiel

Ein anderer Kreml-Agitator, Dmitri Kisseljow, tadelt in seiner Sendung „Nachrichten der Woche“ (Westi nedeli) die Vereinigten Staaten und die Briten – die heute gern gemeinsam als „Angelsachsen“ den kontinentalen „Europäern“ gegenübergestellt werden, zu denen auch Russland gehöre –, weil sie unter dem Vorwand eines herbeiphantasierten Einmarschs die Ukraine mit letalen Waffen aufrüsteten, die sich dann un­kontrolliert im Land verbreiten würden. Präsident Putin hat nun erklärt, dass das Prinzip der offenen Tür der NATO für ihn schon deshalb inakzeptabel sei, weil dann Versuche der Ukraine, die Krim oder die besetzten Volksrepubliken zu­rückzuerobern, irgendwann Russland in einen bewaffneten Konflikt mit der NATO hineinziehen könnten.

Russische Experten geben sich in­dessen überzeugt, dass es einen neuen Überfall auf die Ukraine nicht geben werde und dass der Truppenaufmarsch vielmehr ein Theaterspiel sei, das an­dere strategische Ziele verfolge. Der Fachmann für Außen- und Verteidigungspolitik Pawel Lusin argumentiert, die mit der Verfassungsreform 2020 eingeleitete Errichtung einer vertikalen Staatsstruktur, die auch die Reste lokaler Selbstverwaltung beseitigt hat, sei abgeschlossen, und nun solle die – europäische – Zukunft der Elite gesichert werden. Russlands Anspruch, un­geachtet seiner vergleichsweise schwachen Wirtschaft und Bevölkerungszahl bei wichtigen globalen Fragen mitzuentscheiden, gelte übrigens, so Lusin, schon seit Russlands erstem demokratischen Präsidenten Boris Jelzin, zumal im postsowjetischen Raum.