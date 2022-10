Nicht-ausgrenzende Architektur : Wer denkt beim Bauen an die vielen Alten?

Wenn man an die Zukunft denkt, dann denkt man an Babys, an junge Familien, an Menschen, deren Haare nicht ergraut sind und deren Leben sich gerade erst vor ihnen ausbreitet. An diese Menschen denkt man meistens auch, wenn man Häuser baut oder Stadtteile plant. Doch das ist ein Trugschluss, wenn man sich die demographische Entwicklung Deutschlands anschaut. 2035 werden bereits 22 Prozent mehr Senioren älter als 67 Jahre alt sein als heute. 20 Millionen Menschen werden 2035 dieser Altersgruppe dann angehören. Es gibt unterschiedliche Definitionen, ab wann man als alt gilt. Aber mit 67, dem neuen Renteneintrittsalter, gehört man auf jeden Fall dazu. Deswegen müssten Architekten und Stadtplaner eigentlich, wenn sie für die Zukunft bauen möchten, genau für diese Altersgruppe bauen. Weil alle durch gestiegene Lebenserwartung mittlerweile einen großen Teil ihres Lebens alt sein werden.

So ergibt sich ein komplexer Anforderungskatalog an Architekten: Man soll klimaneutral bauen, aber auch so, dass Gebäude extremen Wetterbedingungen, ausgelöst durch den Klimawandel, standhalten können. Gleichzeitig sollen sie ästhetisch bauen, während sie auch an die Barrierefreiheit denken müssen. Dabei gibt es viele Gründe, die dafür sprechen, Gebäude und Städte von Beginn an altersinklusiv, wie es in der Fachsprache heißt, zu denken. Aus dem simplen Grund, dass wir alle einmal alt sein werden. Doch das Altern hat ein Imageproblem, wenn es nach Matthias Hollwich geht. Der Architekt hat sich vielfach mit dem Thema Altern beschäftigt. Sein Buch dazu heißt „New Aging“. Dabei geht es auch darum, den Körper gesünder und fitter zu halten und so das Leben möglichst lange aktiv und selbstbestimmt gestalten zu können. Aber eben auch darum, wie man die Ausgrenzung der Alten in der Gesellschaft, also auch im Stadtraum, verhindern und die Durchmischung fördern kann. Er nennt das „soziale Räume aktivieren“. Hollwich wirkt ein wenig wie ein Motivationstrainer, wenn man mit ihm spricht. Das Thema liegt ihm sehr am Herzen, und eigentlich sollte es allen Menschen am Herzen liegen, wenn es nach ihm ginge.

Eine Geschichte aus der aktuellen Ausgabe des Magazins der F.A.Z. „Frankfurter Allgemeine Quarterly“ Jetzt abonnieren

Dass das Thema bislang in der Architektur eher vernachlässigt wird, ist nachvollziehbar. Da denkt man erst mal an Plastikgriffe, die über schöne Marmorbadewannen gestülpt werden, um den Einstieg zu erleichtern. Man denkt an medizinische Betten, die das gesamte Einrichtungskonzept einer Wohnung sprengen, und an nachgerüstete Fahrstühle, die sich an der Fassade von einst eleganten Häusern hochziehen. Ungeliebte Hilfen, die vom eigenen Verfall erzählen und die man lieber für immer aus seinem Leben ausgeschlossen hätte. Doch das muss nicht sein, meint Hollwich. Er fordert eine viel grundlegendere Änderung davon, wie man Gesellschaft denkt und wahrnimmt. Auf die Frage, wann man alt sei, sagt er nämlich: „Alt ist man mit 39 Jahren, dann ist die Hälfte des Lebens erreicht.“ Wenn man aufhören würde, das Alter als etwas Negatives, das es zu vermeiden gilt, zu betrachten, dann würde auch so eine Aussage ihren Schrecken verlieren. Plötzlich wären ja fast alle alt. Außerdem würde man beginnen, viel bewusster für die Zeit zu planen, in der man einmal nicht mehr so mobil ist und die Bedürfnisse sich verändern. Denn das, was wir Jugend nennen, das ist der kürzere Part unseres Erwachsenenlebens.