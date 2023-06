Wenn das öffentlich-rechtliche Netzwerk Funk erklärt, was es heißt, „rechts“ zu sein, klingelt es einem in den Ohren. Denn hier liegen CDU, FDP und AfD direkt beieinander. Soll das politische Bildung sein?

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP liegt richtig. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, schreibt Johannes Vogel auf Twitter, mache es „selbst Verteidigern schwer“. Schwer macht er es seinen Verteidigern etwa mit dem Beitrag des Formats „Die da oben!“ des von ARD und ZDF getragenen Netzwerks Funk, der erklären will, was es bedeutet, „rechts“ zu sein.

Dabei halten sich die Funk-Macher leider nicht an Ernst Jandls Einsicht: „manche meinen lechts und rinks kann man nicht velwechsern, werch ein illtum.“ Sie suchen den gemeinsamen Nenner der „Rechten“, zu denen sie CDU, CSU, FDP und AfD zählen: „Alle Rechten“ hätten „einen gemeinsamen Nenner. Nämlich, dass sie von einer Hierarchie in der Gesellschaft ausgehen, die sie nicht auflösen wollen, sondern sagen: Das ist die natürliche Ordnung der Dinge, und die gilt es aufrechtzuerhalten.“

Ob sich hinter dem Satz alle Vertreter und Wähler von CDU, CSU und FDP versammeln? Anyway. Los geht es mit dem wilden Ritt durch Geschichte, Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik. Die Zuordnungen der „Die da oben!“-Macher unterkomplex, wenig differenziert, klippschulhaft zu nennen wäre untertrieben. Parteiprogramme und reales politisches Handeln abzuklopfen, dafür ist im 17-Minuten-Video keine Zeit, Stichworte reichen.

„Rechte“, die sich als Konservative tarnen

Am Ende des Kurzschlussgewitters steht die Frage, ob es überhaupt sinnvoll sei, von „rechts“ zu reden. Bejaht wird sie mit dem Verweis, das sei wichtig, weil „die Rechten“ das selbst ja nicht täten und sich „Rechte“ als „Konservative“ tarnten. Von „Rassismus“ wollten die getarnten Konservativen auch nicht reden, obwohl sie rassistische Politik betrieben. Besonders gefährlich seien Politiker, die sich als konservativ bezeichnen und „quasi unter diesem Deckmantel rechtspopulistische oder sogar rechtsextreme Politik machen“. Fazit: „Die AfD hat die höchsten Umfragewerte ever, und die CDU rückt zumindest in der Mi­grationspolitik immer näher an die AfD heran.“ Es sei „superwichtig, auch zu wissen, ab wann eine Position rechtsextrem ist. Und damit nicht legitim, sondern unglaublich gefährlich für unsere Demokratie.“

Alles klar? CDU ist gleich AfD ist gleich Gefahr für die Demokratie. Der Instagram-Post zu dieser Sendung, in dem es hieß, „Björn Höcke, Alice Weidel, Friedrich Merz und Markus Söder haben was gemeinsam: Sie sind rechts“, wurde gelöscht. Er sei fehlerhaft gewesen, sagte der SWR-Intendant Kai Gniffke. Wenn er an dem Beitrag sonst nichts auszusetzen hat, macht es der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen Verteidigern wirklich schwer.