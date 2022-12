Weltnaturvertrag von Montreal : Der achte Schöpfungstag

Ach, könnten die Bäume doch tanzen. Und die Bienen wie Drohnen schwärmen und Victory-Zeichen in den Himmel schreiben, und die Fische vor Freude alle aus dem Wasser springen, so dass die ganze Welt sehen kann, was uns da im fernen Montreal unter dem angegrünten Verhandlungsschirm Pekings an visionären Weltrettungsperspektiven ins Postfach gelegt wurde. Ein paar Stunden nur nach dem Wunderendspiel von Katar das Umweltwunder von Montreal. Wir werden unseren Planeten, unsere Politik, nicht wiedererkennen.

Das sechste Massenaussterben der Erdgeschichte? Abgesagt. Der Ökozid hat jetzt ein Enddatum: 2030. In acht Jahren sind wir raus aus dem selbstverschuldeten Schlamassel. Dreißig Jahre nach dem „Erdgipfel von Rio“ hat der wegen Corona vom chinesischen Kunming nach Montreal verschobene UN-Biodiversitätsgipfel den „Krieg gegen die Natur“ – und damit gegen uns selbst, wie der UN-Chef Guterres den Schicksalsgipfel einläutete – für beendet erklärt.

Wer will da nicht mit den Bäumen tanzen, sich im Blumenmeer wälzen mit dergleichen Plänen: Ein Drittel des Globus soll in acht Jahren mehr oder weniger der Natur überlassen, die Schutzgebiete an Land verdoppelt, im Meer verdreifacht. Wo das Leben in üppigster Vielfalt schwelgt, in den artenreichen Hotspots und den wahren Paradiesen, werden Luft, Wasser und auch die Böden den prachtvollsten Geschöpfen gehören und den schillerndsten Gewächsen.

Jetzt regnet es Geld und reines grünes Glück

Zerstörte Biotope werden renaturiert, Pestizide und die Überdüngung halbiert, stattdessen winken reißende grüne Kapitalströme: bis 2030 zweihundert Milliarden Dollar Ökoreparatur und Naturschutzinvestitionen jährlich, dazu werden die weltweit halbe Billion Dollar an Subventionen gestrichen (oder „reformiert“, wie es ehrlicherweise heißt), mit denen heute der Naturzerstörung Vorschub geleistet wird, schließlich Geldströme von den reichen zu den armen Ländern (wozu China sich auch zählt!) von erstmal zwanzig, ab Mitte bis Ende dieser Dekade dreißig Milliarden Dollar.

Kurz: Das neue Weltnaturabkommen bedient die kühnsten Naturschutzträume hoch dreißig. Und das quasi über Nacht. Zwei Tage vor den Unterschriften der fast zweihundert Regierungsdelegierten tanzte man in Montreal noch Regentänze, auf dass der Gipfel nicht scheitern möge. Jetzt regnet es Geld und reines grünes Glück. Hätte es einen passenderen Moment geben können für diesen historischen, nein, erdgeschichtlichen Augenblick, als die Woche vor Weihnachten? Der achte Schöpfungstag, und der Mensch kneift nicht. Wahrhaft, ein Weihnachten, das nie vergehen dürfte.