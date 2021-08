Weltklimabericht : Mittlere Zuversicht

Beißen wir uns einmal fest an diesem ersten Teil des neuen, sechsten Weltklimaberichts. Anders geht es auch gar nicht als voll fokussiert. Die Sätze wollen zweimal, dreimal gelesen, regelrecht durchgekaut werden. Die Lektüre wird zur mathematischen Übung, die Quintessenzen verstecken sich in sich wiederholenden Partikeln der Sprache. Und das liegt nicht nur daran, dass beim Edieren die Ver­wässerungsspezialisten erdölsüchtiger Regierungen mit am Tisch saßen, die sich gerne Klimadiplomaten nennen lassen, sondern an der sogenannten kalibrierten Sprache in der „Zusammenfassung für politische Entscheider“. Jede wissenschaftliche Feststellung über die Klimazukunft und -geschichte wird in der kalibrierten Sprache in kleine probabilistische Krümel verpackt, alles ist mit Wahrscheinlichkeitsetiketten gespickt – abgestuft versteht sich: in wenig bis hoch wahrscheinlich, mittel sicher oder – besonders schön – „eher wahrscheinlich als nicht“.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft".



Die Apokalypse, diese Sicherheit zumindest haben wir, wird sorgfältig skaliert. In einem semantischen Zertifizierungsprozess, der nicht neu ist und gewiss viele Vorteile hat, wenn man etwa, wie die Wissenschaftler und Politiker, nach einem gemeinsamen Nenner sucht und falschen Fakten erst gar keinen Vorschub leisten möchte. Aber er kann auch nerven. Vor allem dann, wenn es den Weltuntergang höchstselbst betrifft. Wenigstens da hätte man gerne Klartext. Greta Thunberg kann es doch auch.