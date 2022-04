Mangelwirtschaft : Ein Lob der Verschwendung

Aktualisiert am

Die fetten Jahre: Georg Mariscka als Ministerpräsident und Hans Zischler als Josef Geisshofer in Helmut Dietls Serie Kir Royal, 1986. Bild: picture alliance / United Archives

Die Knappheit ist zurück, sichtbar im Supermarktregal, spürbar auf dem Girokonto. Den meisten Menschen im Westen wird erst jetzt, mit dem Krieg in der Ukraine, bewusst, wie eng der eigene Wohlstand mit den großen geopolitischen Fragen verknüpft ist. Zu den absehbaren Folgen des russischen Überfalls gehören Wachstumseinbußen, womöglich droht eine Weltwirtschaftskrise – im allerschlimmsten (aber unwahrscheinlichen) Fall bekommt es der Westen mit einem Knappheitsmanagement zu tun, das der Kriegswirtschaft durchaus ähnlich sehen könnte.

Mit dem Krieg wird plötzlich deutlich, was all die vielen Berichte des Weltklimarates offenbar nicht vermitteln konnten: Unsere gewohnte Art zu leben ist fundamental infrage gestellt. Das Entsetzen über den russischen Angriffskrieg verbindet sich mit einer tiefen Verunsicherung: Dass ausgerechnet ein grüner Wirtschaftsminister den Deutschen einen Boykott von russischem Öl und Gas ausreden will und dabei auf mögliche Wachstumseinbußen verweist, darf man als deutlichsten Ausdruck dieser Lage verstehen.