„Politisch korrekt“ : Glossar des richtigen Sprechens

Welche Begriffe wir verwenden dürfen und welche nicht, ist eine äußerst komplizierte Frage. In den Selbstbezeichnungen diskriminierter Gruppen stecken nicht selten komplexe Begriffsgeschichten, die viel über ihr Selbstverständnis verraten, in der deutschen Sprache aber oft sperrig wirken.

„Politisch korrekt“, das sagt sich so leicht, als ob es eine oberste Instanz gäbe, die zum Gebrauch bestimmter Wörter anhält und andere verbietet. In Wirklichkeit stecken in den Selbstbezeichnungen diskriminierter Gruppen komplexe Begriffsgeschichten. Sie verraten viel über Verletzungen, Macht und unaufgelöste Widersprüche, die dem besinnungslosen Reden

entgehen. Und sie sperren sich oft dagegen, in schöne und anschauliche deutsche Sätze integriert zu werden. Was die Sache nicht einfacher macht.

Menschen mit Behinderung

Das Wörterbuch des „Ableismus“, der Reduktion eines Menschen auf seine Beeinträchtigung, ist voller hemmungslos herabsetzender Bezeichnungen, die man hier nicht wiederholen muss. Aber wie sagt man es, ohne zu beleidigen, wo doch „behindert“ oft als Schimpfwort gilt? Für behinderte Menschen ist genau das eine akzeptable Bezeichnung, weil es darauf hinweist, dass die Person im Alltag mit ungünstigen Umständen zu kämpfen hat. Noch besser wäre „Menschen mit Behinderung“, weil es nach dem Grundsatz „People First“ deutlich macht, dass der Mensch zuerst kommt und seine Beeinträchtigung nur eines von vielen Persönlichkeitsmerkmalen ist. Entsprechend wünschen sich die meisten Betroffenen im Einzelfall, nicht „Blinde“, „Gehörlose“ oder „Depressive“, sondern „blinde“ oder „gehörlose Menschen“ oder „Menschen mit Depression“ genannt zu werden.