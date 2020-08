Anschlag auf Nawalnyj : Gift und Feind

Der Giftanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Aleksej Nawalnyj führt in erschreckender Deutlichkeit vor, in welch schlimmer Lage sich Russland befindet und wie wenig Hoffnung besteht, dass es sich in absehbarer Zukunft zum Besseren wandeln wird.

Zuerst der Anschlag selbst. Giftanschläge auf politische Gegner und andere unliebsame Figuren sind inzwischen – vor allem nach spektakulären Pannen im Ausland – zum Markenzeichen des Regimes geworden. Allein die Auflistung der nachweislichen und mutmaßlichen Opfer würde einen Zeitungsartikel füllen. Deshalb deutet einiges darauf, dass der Anschlag von Putin persönlich angeordnet oder abgesegnet wurde. Davon gehen die meisten internationalen Medien aus, und so denken vermutlich auch die westlichen Entscheidungsträger, wenn sie nicht ganz realitätsblind sind. Letztere bekunden ihre Besorgnis und verlangen, wie der Russland-Beauftragte der Bundesregierung, Dirk Wiese (SPD), in einem „Welt“-Interview, eine „transparente, vollumfängliche und auch kooperative Aufklärung“ und müssen so tun, als wäre diese Aufklärung in Russland überhaupt möglich.