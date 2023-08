Dass der WDR für einen „Tagesschau“-Beitrag eine eigene Mitarbeiterin vor die Kamera holt, die dort ohne weitere Erläuterung als Supermarktkundin erscheint, welche die Aktion des Discounters Penny, eine Woche lang Fleisch zum erhöhten, den „wahren“ Kosten entsprechenden Preis anzubieten, befürwortet, ist schon peinlich.

Der Reporter hatte, so der WDR, nicht verstanden, was die Befragte meinte, als sie sagte, sie komme gerade vom WDR-Radio. Dahinter eine Verschwörung zu vermuten sei Unsinn, sagt der Chefredakteur Stefan Brandenburg.

Damit dürfte er richtig liegen. Eine Verschwörung ist das nicht, es ist vielmehr „wishful thinking“ oder das Prinzip „Senden, was zur eigenen (Wunsch-)Vorstellung passt“. In diesem Fall wollte man die Aktion eben gut finden. Dass es Menschen gibt, für die Lebensmittelpreise die basale Bedeutung haben, dass von diesen abhängt, was auf den Teller kommt und was nicht, tritt in den Hintergrund. Das Fressen kommt aber nun einmal vor der Moral, vor allem jener, die sich Preisdistinktion leisten können.