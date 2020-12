Edel und begehrt: Was uns an Gold so fasziniert

Edel und begehrt

Was uns an Gold so fasziniert

Von Maisie Cousins (Fotos)

Wie im Rausch: Gold ist edel, begehrt – und teuer. Gold ist vulgär, laut – und aggressiv. Gold lässt einfach niemanden kalt. Warum ist das so? Diese Modestrecke versucht die Faszination in Bilder zu bannen.