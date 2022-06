Heard vs. Depp : Vor aller Welt

Nehmen wir an, Sie kennen ein schwieriges Paar. Erst waren die beiden so augenfällig verrückt nacheinander, dass sie Ihnen in ihrer Verliebtheit auf die Nerven gingen. Stellen Sie sich nun vor, dieses Paar heiratet trotz aller Warnungen. Dann beginnt es zu streiten. So heftig, dass sich die Wohlwollenderen unter den Freunden Sorgen machen. Und schließlich wirft sich das Paar gegenseitig Gewalt und Verleumdung vor. Den einen der beiden kennen Sie ein wenig besser als die andere – oder jedenfalls glauben Sie, ihn zu kennen. Tatsächlich wissen Sie natürlich nicht, was im Privaten vor sich gegangen ist. Möglicherweise können Sie es sich gar nicht vorstellen. Doch nun müssen Sie Stellung beziehen.

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton.





So erging es der Jury in Virginia im Zivilrechtsstreit Amber Heard gegen Johnny Depp. Das Urteil der fünf männlichen und zwei weiblichen Geschworenen fiel am Mittwoch ge­gen die Schauspielerin Heard, Depps Exfrau: Heard habe Depp 2018 in einem Artikel in der „Washington Post“ verunglimpft, indem sie sich als Opfer häuslicher Gewalt beschrieb. Die Geschworenen urteilten, Heard habe bewusst die Unwahrheit gesagt, aber auch, dass Depps früherer Anwalt die Schauspielerin verleumdete, als er ihr unterstellte, einen Übergriff für die Polizei inszeniert zu haben. Von den geforderten fünfzig Millionen Dollar Schadenersatz für die Verleumdung Depps blieben am Ende fünfzehn Millionen übrig. Es war der Versuch einer Differenzierung im Chaos einer extremen Beziehung. Und dennoch bleibt ein giftiger Geschmack zurück.