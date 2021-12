Die Redewendung des Jahres : Zwischen undeutschen, deutschen Fragen

Kennen Sie Menschen, die „Mahlzeit“ sagen statt „guten Appetit“? Oder Menschen, die Ihnen in ihren Nachrichten „ein schönes Rest­wochenende“ wünschen wollen? Ja, genau diese Geschmacks- und Anstandslosen haben sich sicher auch die Redewendung „zwischen den Jahren“ ausgedacht! Zumindest denkt man das, wenn man selbst nicht sehr deutsch ist. Doch dann denkt man: Vielleicht ist das bloß eine böse, antideutsche Unterstellung.

Deshalb fragt man zur Sicherheit das Internet nach dem seltsamen deutschen Wortkomplex. Dessen Erklärungen fangen mit dem alten Ägypten an, doch da sagte man: „Heriu-renpet“. Damit war eine andere Zeit des Übergangs gemeint, und weil das kompliziert klingt, klickt man schnell weiter. Liest über Deutschland, wo „mancherorts etwa der Dreikönigstag am 6. Januar das Ende der Übergangsperiode“ sei. Der Text empfiehlt danach: „Auch interessant: Raclette und Fondue – Diese Käse-Sorten passen zum Silvester-Klassiker.“ Verwirrt und hungrig ruft man jetzt Freunde an. „Sagst du eigentlich auch ‚zwischen den Jahren‘?“, sagt man ins Telefon zu einer Freundin, sie ist aus Sarajevo, doch viele Jahre schon in Deutschland.

„Nein“, sagt sie, „aber was mich am meisten nervt ist dieses ‚Guten Rutsch‘!“

„Wir waren bei ‚zwischen den Jahren‘!“

„Ja, das ist nicht besser! Weil alles, was mit dieser Zeit verbunden ist, diese verordnete Entschleunigung, auch Schrott ist! Wer kann das schon?“

Und was ist mit dem Papst?

Anders und ähnlich kritisch sieht das die Freundin, die in Bursa geboren ist. Aber die Zeit vor Neujahr und nach Weihnachten, „das Fest, das es in der Türkei nicht gibt“, die Zeit mag sie im Gegensatz zur Freundin aus Bosnien und Hercegovina, denn sie käme da zur Ruhe. Den deutschen Ausdruck aber hält sie für falsch, unlogisch, lächerlich. Denn klar, die Zeit, die damit hier die meisten meinen, liegt rechnerisch am Ende eines Jahres, zwischen den Jahren wäre eher Juni oder Juli.

Wer aber hat sich überhaupt das Ende eines Jahres ausgedacht? Ein Papst natürlich. Innozenz XII. Der Mann, der einen jetzt aus dem Laptop mit grauem Schnurrbart und wolkenweißem Kinnbart aufforderungsvoll, schielend, schief anschaut, legte erst 1691 fest, dass der 31. Dezember als letzter Tag des Jahres gilt. Und weil der Mann nun einmal aus Apulien kam, ruft man natürlich die Freundin aus Apulien an. Sie sagt als Erstes: „Nie gehört!“, und meint die Redewendung, sagt dann: „Obwohl ich 20 Jahre in Berlin bin!“ Und was ist mit dem Papst? „Keine Ahnung! Aber: Was ich an der deutschen Sprache irre finde, ist das Wort ‚Schadenfreude‘, das existiert im Italienischen so nicht, das Gefühl aber absolut. Ciao, cara!“

Prost, Mahlzeit!

Die orthodoxe Griechin, die man über Bekannte kennt, erzählt, dass ihre Großmutter, die gläubig und abergläubig war, vom 25. Dezember bis 6. Januar alles im Haus mit Tüchern abdeckte, da es sonst unsichtbare Gnome stehlen würden. „Es ist erstaunlich, weil diese Zeit mit den deutschen Raunächten übereinstimmt!“ Das spricht sie in die Voicemail. Die rätselhaften rauen Nächte sucht man sofort im Internet. Die gingen zurück auf einen Wotan-Mythus und eine „Wilde Jagd“. Und wer die mal „beobachtet, der wird von ihr erfasst. Deswegen sollte man sich in den Raunächten besser im Haus verstecken“, rät einem das WWW.

Schließlich sucht man einen anderen Rat, den eines echten Deutschen, der erklärt: Bis ungefähr Ende des 17. Jahrhunderts lebten im konfessionell komplett zersplitterten Deutschland die einen nach dem julianischen, die anderen nach dem gregorianischen Kalender, und so kam es dazu, dass Menschen in Süddeutschland in einem anderen Jahr waren als die in Norddeutschland, deshalb die Redewendung, sagt er. Noch im Gespräch klopft es im iPhone an: „Mamuschka“ leuchtet in kyrillischen Buchstaben auf dem Display. Sie fragt nervös: „Was bitte soll Fondue?“ Sie müsse an Silvester zu ihren deutschen Nachbarn, und sie verstehe nicht, warum man Käse isst am Feiertag, kein Fleisch. Darauf sagt man unitalienisch-italienisch schadenfreudig: „Guten Rutsch!“

Und ja, vielleicht ist diese sogenannte Integration etwas, was wirklich niemals zwischen den sogenannten Jahren funktioniert. Prost Mahlzeit!