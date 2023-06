Es scheint so, als sei dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) nicht zu helfen. Am vergangenen Freitag wurde dort eine neue Intendantin gewählt, die nur deshalb zum Zug kam, weil alle anderen Kandidaten abgesprungen waren. Spätestens am 15. September soll die ehemalige, damals von der SPD nominierte, stellvertretende Sprecherin der schwarz-roten Bundesregierung und Journalistin Ulrike Demmer beim RBB die Geschäfte übernehmen. Bis dahin ist die Interimsintendantin Katrin Vernau im Amt.

Mehrheit im vierten Anlauf

Die beiden haben gemeinsam, dass der Rundfunkrat sie mit Ach und Krach gewählt hat. Als Katrin Vernau im September 2022 zum RBB kam, um den Brand zu löschen, den die fristlos entlassene Intendantin Patricia Schlesinger gelegt hatte, hoben die Rundfunkräte sie eher missmutig auf den Schild, mit 16 von 20 Stimmen im zweiten Wahlgang, im ersten hatte sie noch nicht die nötige Mehrheit bekommen. Ihrer Nachfolgerin Ulrike Demmer erging es jetzt nicht anders: 16 von 24 Stimmen im vierten Wahlgang, wären es weniger gewesen, hätte sie die notwendige Zweidrittelmehrheit verfehlt.

Die Wahl spiegelt die Stimmung und die Lage beim RBB. Die Interimsintendantin Vernau hat den Sender aus dem Gröbsten herausgebracht, die bis ins Detail gehende, absurde Verschwendungssucht ihrer Vorgängerin Patricia Schlesinger gehört der Vergangenheit an, die frühere Geschäftsführung ist abberufen, die Pleite, in die der RBB unter Schlesinger mit 50 Millionen Euro in den Miesen zwangsläufig gesteuert wäre, scheint abgewendet.

Eine nach der anderen sprang ab

Doch ist die Krise damit längst nicht ausgestanden, die strukturelle Malaise dieses öffentlich-rechtlichen Senders – den man mit einigen Abstrichen durchaus als Pars pro Toto für das ganze System nehmen kann. Und daran hat im „neuen“ RBB jeder seinen Anteil: Katrin Vernau macht einen guten Job, hat sich aber nicht zur Intendantenwahl beworben. Sie wollte gebeten werden. Den Gefallen tat ihr der Rundfunkrat aber nicht. Also war sie raus. Juliane Leopold, die Chefredakteurin Digitales von ARD-aktuell, bewarb sich und zog sich dann mit der Bemerkung zurück, sie habe den Eindruck, beim RBB wollten viele gar nichts ändern. Tja, würden wir an dieser Stelle sagen: Wäre es nicht eine schöne Aufgabe für eine Intendantin, daran zu arbeiten? Was ist das für ein Stil? Lernt man das in der Redaktion von ARD-aktuell, wo das Betriebsklima ausweislich des internen NDR-„Klimaberichts“ hundsmiserabel ist und sich die Mitarbeiter über eine ahnungslose und abgehobene Redaktionsführung beschweren?

Kommen wir zu Jan Weyrauch, dem Programmdirektor von Radio Bremen. Er bewarb sich um die Intendantenstelle beim RBB, zog zurück, stieg wieder ein und – sagte am Tag der Wahl endgültig ab. Da hatte der Verwaltungsratsvorsitzende Benjamin Ehlers wiederholt durchblicken lassen, dass die neue Intendantin oder der neue Intendant pro Jahr nicht mehr als maximal 230.000 Euro bekommen werde. Das reichte Weyrauch offenbar nicht, sein Ehrgeiz, den RBB aus der Krise zu führen, dürfte dann wohl kleiner gewesen sein als die Erwartung, in den öffentlich-rechtlichen Gehaltsolymp aufzusteigen, in dem Patricia Schlesinger mit mehr als 350.000 Euro Jahressalär schwebte und in dem sich auch die Interimsintendantin Katrin Vernau mit 295.000 Euro befindet und in dem sie bleibt, wenn sie als Verwaltungsdirektorin zum WDR zurückkehrt.

„Bitte“ des Ministerpräsidenten

Der Verwaltungsratsvorsitzende Ehlers setzt derweil das richtige finanzielle Zeichen für einen Sender, der sparen muss und das vor allem seinen freien Mitarbeitern verordnet. Nur sollte Ehlers aufpassen, dass er nicht als Platzwart des brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) wahrgenommen wird. Woidke hatte dem Verwaltungsrat sogar schriftlich gegeben, dass er um finanzielle Mäßigung beim Intendantengehalt „bitte“. Das ist nachvollziehbar, richtig und auch kein Rechtsverstoß – der Ministerpräsident greift so nicht in die Rundfunkfreiheit des RBB ein –, deutet aber auf eine Nähe zwischen Politik und Sender, die es beim RBB tunlichst nicht mehr geben sollte. Die Schlesinger-Connection mit dem früheren Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf war ein Berliner Filz, der sollte nicht durch Auslegeware aus dem Brandenburgischen ersetzt werden. Woidkes Landkreis liegt in der Lausitz, Ehlers kommt aus Cottbus und war Mitglied der Schiedskommission der Brandenburger SPD, Woidke hat sich in der Vergangenheit darüber beschwert, dass die Lausitz beim RBB zu schlecht wegkomme, und selbst ins Studio eingeladen, wie es beim RBB heißt. „Staatsferne“, die beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerne bemüht wird, sieht anders aus.

So war das Vorspiel zur Intendantinnenwahl am vergangenen Freitag. Die beiden verbliebenen Kandidatinnen, Ulrike Demmer und die Managerin Heide Baumann, hielten kurze Reden, die wirkten, als bewürben sie sich nicht um die Intendanz, sondern um eine Hospitanz. Der Rundfunkratsvorsitzende Oliver Bürgel meinte sonnigerweise, man solle erst wählen und dann reden. Daraus wurde per Antrag nichts, der öffentliche Teil der Rundfunkratssitzung wurde für vier Stunden unterbrochen. Dann war eine neue Intendantin gefunden. Nicht auszudenken, der Rundfunkrat, in dessen Reihen sechs Mitglieder fehlten, hätte Ulrike Demmer im vierten Wahlgang, als sie schon keine Konkurrenz mehr hatte, nicht gewählt. Es hätte zur großen RBB-Story ziemlich gut gepasst.