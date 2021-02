Aktualisiert am

Was die britische Küche über das Klassendenken verrät

„Du bist, was du isst“

„Du bist, was du isst“ :

„Du bist, was du isst“ : Was die britische Küche über das Klassendenken verrät

Möchtest du einen Brühwürfel in deine Suppe, Darling? Englisches Werbeplakat anno 1952. Bild: Getty

Bloß keine Milch vor dem Tee in die Tasse gießen: Nirgendwo werden den gesellschaftlichen Unterschieden in der Nahrung, den Essgewohnheiten und den Benimmregeln so viel Aufmerksamkeit geschenkt wie im Vereinigten Königreich.