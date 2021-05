Spektakulärer Bronzefund : Ein reicher Schatz zum Ende einer Epoche

Ein Hobbykartograph fand in Schweden am Wochenende einen großen Bronzeschatz. Was verrät er über die Besitzer und seine Herstellungszeit? Gespräch mit der Prähistorikerin Jutta Kneisel.

Wie schätzen Sie die Bedeutung des schwedischen Bronzefunds mit 50 Artefakten vom Wochenende ein? Einer der „spektakulärsten und größten“ seiner Art hieß es bei der Präsentation.

Uwe Ebbinghaus (uweb.), Feuilleton Folgen Ich folge

Jutta Kneisel: Fünfzig Fundstücke auf einmal sind schon sehr viel für die Zeit zwischen 750 und 500 vor Christus. Für die nordische Bronzezeit arbeiten wir mit einem Periodensystem; in diesem Fall handelt es sich um die Stufe VI, die letzte Periode. Aus diesem Zeitraum gibt es insgesamt viel weniger Depotfunde als aus früheren Zeiten. Und auch die Fundgegend ist ungewöhnlich. Insofern ist die Entdeckung schon spektakulär. Dabei ist es nicht untypisch, dass am Ende der Bronzezeit noch einmal ein großer Schatz mit so vielen großen Artefakten versteckt wird. Alles, was an Bronze übrig geblieben ist, wird allmählich dem Boden übergeben. In der folgenden Eisenzeit hört es auf, dass reiche Horte mit Armringen und verschiedenen Nadeln niedergelegt werden. Es finden sich dann nur noch Halsringe.

Was lesen Sie aus dem Fundort? Ein Hobbykartograf stieß durch Zufall auf die Bronzen vor einem Felsen im Wald.

Aus Skandinavien kennen wir eher Niederlegungen in Feuchtgebieten, also Mooren, Gewässern, ab und zu auch an Quellen. Dass dieser Hort in einer Felsspalte lag, ist im Grunde nicht untypisch, das kennen wir auch aus dem Alpenbereich. Dass er so lange nicht gefunden wurde, spricht dafür, dass der Fundort sehr abgelegen war. Bei Hortfunden fragt man sich immer, ob es sich um ein Opfer an die Götter handelt, das wäre in der Bronzezeit plausibel – ebenso wie eine Ausstattung fürs Jenseits. Bei einer Felsspalte würde man aber eher davon ausgehen, dass man die Artefakte wieder bergen wollte.

Sprechen solche Verstecke für eine Zeit der Unsicherheit?

Ja. In den vorangegangenen zwei Jahrhunderten erleben wir eine große Blütezeit im Norden. Es gibt viele reiche Gräber, Zentren der Macht, die sich überall in Nordeuropa herausbilden. In der folgenden Periode brechen diese Strukturen auf. Im Süden hat schon die Eisenzeit begonnen, die Hallstattkultur pflegt enge mediterrane Kontakte und interessiert sich nicht mehr für die Bronze. Damit wird der Norden zunehmend von der Bronzezulieferung abgeschnitten. Wenn ein bestehender Austausch nicht mehr funktioniert, bringt das ein Gesellschaftssystem zum Kippen. Das führt nach 500 vor Christus dazu, dass sich ein neues Gesellschaftssystem etabliert. Im Norden verzögert sich die intensive Nutzung des Eisen um zweihundert Jahre.

Wurde Bronze direkt importiert oder bezog man die einzelnen Bestandteile – Kupfer und Zinn?

Bronze wurde sicher in Barrenform oder schon in gegossener Beil- und Ringform importiert – Kupfer und Zinn bereits in der richtigen Legierung aus Süddeutschland und den Alpen. Schweden hat zwar reiche Kupfervorkommen. Bisher gibt es aber keinen Nachweis dafür, dass es in dieser Zeit abgebaut wurde. Das Kupfer kam wahrscheinlich zum größten Teil aus dem alpinen Bereich. Zinn kam vor allem aus dem Erzgebirge, Cornwall oder Eurasien.

In Schweden wurde die Bronze dann in Form gebracht?

Ja, es finden sich aber auch fertige Bronzen, die aus dem Süden kommen und so Kontakte und südlichen Einfluss zeigen. Gerade die dicken Arm- und Fußringe verteilen sich über Nord- und Mitteleuropa.

Gegen was wurde Bronze getauscht?