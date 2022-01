Joe McDonald zum Achtzigsten : Seine vier Buchstaben

Gehen Protestsänger eigentlich in den Ruhestand? Pete Seeger stand noch im Alter von 94 Jahren auf der Bühne. Und manche mögen denken: Für ein bisschen Banjo oder Gitarre und Ge­sang muss die Kraft doch immer noch reichen. Als Country Joe McDonald, für den Seeger so etwas wie ein Vater war, auch in persönlicher Hinsicht, fünfundsiebzig wurde, berichtete der „San Francisco Chronicle“ von seinem Abschiedskonzert. McDonald wurde zitiert mit den Worten „It’s too hard. I’m done.“

Im Gegensatz zu Rockstar-Dinosauriern muss der Folksänger, vor allem der etwas in Vergessenheit geratene, alles allein stemmen ohne En­tourage, und das ist schwer. Aber im selben Artikel stand schon, dass er vielleicht Ausnahmen machen werde. „In my profession I can keep retiring for the rest of my life“: Das ist die progressive Form des Abdankens, die es so wohl nur auf Englisch gibt, und in dem Satz drückt sich jener Humor aus, der amerikanische Folkmusiker auszeichnet.

McDonald hat sich zeitlebens für Veteranen engagiert

Aber McDonald ist noch mehr Hippie als Folkie, sogar einer der proto­typischen Hippies. Sein Hippietum drückt sich zuerst in der psychede­lischen Rockmusik aus, die er mit seiner Band Country Joe and the Fish von 1965 bis 1970 machte, besonders im Debütalbum „Electric Music for the Mind and Body“ von 1967. Im selben Jahr gehörte der Auftritt der Band zu den Highlights des Monterey-Popfestivals, das zu einem musik- und zeitgeschichtlich definierenden Mo­ment wurde.

Das eigenartige Solo­gitarrenspiel von Barry Melton (also dem „Fish“) wird heute zu wenig ge­würdigt in seiner Bedeutung für die Musik. Überlagert wurde ohnehin das Musikalische durch den Text eines Protestsongs, den McDonald angeblich in einer halben Stunde schrieb. Der „I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die-Rag“ wurde zum Anti-Vietnam-Lied schlechthin, vielleicht zu einem der wirksamsten Antikriegslieder überhaupt, verewigt durch den berüchtigten „Fuck-Cheer“ in Woodstock.

McDonald ist nie müde geworden zu zeigen, dass der Sarkasmus des Liedes sich nicht gegen Soldaten und Veteranen richtet, sondern diese vielmehr unterstützen soll. Er ist selbst einer und hat sich stets für Ve­te­ranen engagiert, auch als, so darf man ruhig sagen, Historiker, wie seine sehr interessante Webseite zeigt.

Bei einem Gespräch, dass wir mit ihm über Afghanistan führten bewies er, dass er seine Widerständigkeit bewahrt hat – etwa auch bei einer Frage am Schluss, ob er glaube, dass Bernie Sanders es besser gemacht hatte als Kandidat ge­gen Trump. McDonald brach zur Antwort nur in verrücktes Lachen aus. Am Neujahrstag wird der im kalifor­ni­schen Berkeley Lebende (Planet Erde, schreibt er dazu, wer weiß, auf welchem Planeten einst unsere Internetseiten ausgewertet werden?) achtzig Jahre alt.