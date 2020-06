Massenprotest in Amerika : Die Gewalt des Immergleichen

„Jedes Mal beginnt es auf die gleiche Weise, es beginnt nicht gleich, jedes Mal, wenn es beginnt, ist es das Gleiche.“ Claudia Rankine, Citizen

Geht alle Gewalt vom Volk aus? Alle Gewalt geht vom Staat aus. Das ist die Richtschnur seines Handelns in den Vereinigten Staaten, wenn es um das Verhältnis des Polizeiapparats und anderer Institutionen zum schwarzen Teil der Bevölkerung geht. Die Gewalt geht vom Staat aus gegen die, die in seinem Schutz stehen sollten. Systematisch, mit Todesfolge wie im Fall von George Floyd am 25. Mai. Diesem mutmaßlichen Mord, mit der Hand in der Hosentasche ausgeübt von Derek Chauvin im Kreis seiner Kollegen, gingen unzählige andere schwarze Tode voraus. In den vergangenen Wochen die Erschießung von Breonna Taylor in Louisville in Kentucky in ihrer eigenen Wohnung bei einem Polizeieinsatz, der nicht ihr galt, und von Tony McDade in Tallahassee in Florida durch die Polizei unter noch ungeklärten Umständen, nur zum Beispiel.

Was wäre, wenn der Staat nicht das Monopol zur Gewaltausübung hätte, sondern das Monopol der Gewaltlosigkeit? Gegenüber allen seiner Bürger, gegenüber allen, die protestieren, wenn Bürgerrechte missachtet werden? Forscher haben fünfzig Jahre damit verbracht, sich anzuschauen, wie sich Gruppen von Demonstranten und Gruppen von Polizisten verhalten, wenn sie aufeinandertreffen, und herausgefunden, was nicht erstaunt: dass schwere Bewaffnung, Einsatz von Tränengas, insgesamt die Eskalation von Drohgebärden aus einem friedlichen Protestmarsch leicht einen nicht mehr so friedlichen machen können (nachzulesen bei fivethirtyeight.com). Beweise dafür gab es in den letzten zehn Tagen zuhauf.

Was immer wieder gesagt werden muss

Das Monopol der Gewaltlosigkeit aber wird als Forderung den Demonstranten zugeschoben, die sich im Protest, in Wut, in Trauer versammeln und rufen „Black Lives Matter“. Schwarze Leben zählen, das muss nicht nur in Amerika immer wieder gesagt werden. Wenn es so selbstverständlich wäre wie es klingt, würden Schwarze nicht immer wieder so sterben wie zuletzt George Floyd, unbewaffnet, widerstandslos, nur so.

„Ich wusste, was und wie es kommen würde, und schon hielt vor mir mit quietschenden Reifen der Streifenwagen. Wie zur Polizeisperre. Überall blitzende Lichter, Sirenen, Gebrüll. Auf den Boden. Auf den Boden, sofort. Da wusste ich Bescheid. Du bist nicht ihr Mann, und trotzdem passt die Beschreibung, weil es nur einen gibt, der immer der Mann ist, auf den die Beschreibung passt.“ Claudia Rankine, Citizen

Fragt tatsächlich noch jemand, welche Bücher man jetzt lesen müsste, um zu verstehen, was da gerade geschehen ist, nachdem es so oft schon geschehen ist? Marc Lamont Hill hat eine aktuelle Liste erstellt. Imani Perry, „Breathe. A Letter to My Sons“. Angela Davis, „Are Prisons Obsolete?“. Keeanga-Yamahtta Taylor, „From #blacklivesmatter to Black Liberation“. Vorschläge auch für das Publikum auf dieser Seite des Atlantiks. Hill selbst hat mit „Nobody“ vor einigen Jahren seinerseits ein Buch geschrieben, das sich mit der staatlichen Tötung unbewaffneter schwarzer Männer und Frauen beschäftigt, sei es auf der Straße oder durch vermeidbare Krankheiten, die das System für Schwarze nicht vermeidet.