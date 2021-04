Generationenkonflikte : Warum wir immer noch nicht wie unsere Eltern werden wollen

Aktualisiert am

Eltern als Vorbilder? Wer als Kind eine warmherzige Beziehung erlebt, muss sich in der Pubertät nicht so heftig abgrenzen. Bild: picture alliance / Westend61 | Oxana Guryanova

Wenn wir etwas an uns entdecken, das wir an unseren Eltern nicht mochten, reagieren wir besonders empfindlich. Woher kommt die diese Härte gegen uns und sie? Unsere Autorin auf Spurensuche in der Psychoanalyse.