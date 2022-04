Plakatprotest im Staats-TV : Warum schweigt Owsjannikowa über russische Verbrechen?

Ich war überrascht, in der Tageszeitung „Die Welt“ auf Marina Ow­sjannikowa zu stoßen. Dennoch war ich gespannt auf ihren ersten Text. Schließlich hatte ich kürzlich Masha Gessens großartigen Artikel im „New Yorker“ gelesen. Sie schreibt darin über russische Freunde, die aus Protest und Widerstand gegen die russische Invasion in Scharen ihr Land verlassen. Gessen erwähnt dort viele unterschiedliche Haltungen, vor allem aber das Schuldgefühl gegenüber den Opfern des Krieges, die Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht und die Versuche der Menschen, mit Schuld und Hilflosigkeit zurechtzukommen. Meine anfängliche Neugier auf Owsjannikowas Text verwandelte sich im Laufe der Lektüre zunächst in Verwunderung, dann in Empörung und Zorn – denn was sie schreibt, ist in seiner Ich-Bezogenheit geradezu abstoßend.

Owsjannikowa schreibt über die Un­annehmlichkeiten, die ihr nach ihrer Antikriegsdemonstration im Putin’schen Fernsehen, in dem sie jahrelang gearbeitet hat, entgegenschlagen. Da hat dieser Funktionärin des Propagandaapparats je­mand die Reifen zerstochen, man will ihr kein Hundefutter mehr verkaufen, und ihre Mitgliedskarte im Schwimmbad wurde gesperrt.