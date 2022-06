Vier Jahre nach seinem Tod : Warum ist XXXTentacion noch ein Idol?

Die Gewalt in den Texten spiegelte die Gewalt in seinem Leben: Über die Faszination, die von XXXTentacion auch vier Jahre nach seinem Tod noch ausgeht.

Die Mischung aus Teenager-Trotz und Teenager-Einsamkeit stand ihm, der immer in Extremen lebte, wörtlich ins Gesicht geschrieben: „Numb“, betäubt, hatte sich Jahseh Onfroy, bekannt als XXXTentacion, unters rechte Auge, „Alone“, allein, über das linke tätowiert. Zwischen dichten Wimpern schauten zwei fast schwarze Augen mit einer Härte in die Welt, als ob sie zu viel von ihr gesehen hätten und sich vor Enttäuschungen schützen wollten. Ihr könnt mich mal, sprach daraus, was auch daran gelegen haben dürfte, dass Onfroy auf den berühmtesten Fotos von sich in die Kameras unbekannter Bediensteter des Bundesstaats Florida blickte, die den VIP-Beschuldigten für die Kartei und künftige Fahndungsfotos porträtierten.

Am 18. Juni 2018 wurde der Rap-Star dann selbst Opfer eines Verbrechens und mit gerade mal zwanzig Jahren bei einem Raubüberfall erschossen. Zynisch gesehen fand ein Leben voller Gewalt so das logische Ende, wie es Onfroy oft prophezeit hatte – sogar der Club 27 seines Idols Kurt Cobain schien ihm, dem jungen Schwarzen Mann aus sogenannten schwierigen Verhältnissen, unerreichbar. Gewissermaßen beglaubigte der frühe Tod jene Kaputtheit, die XXXTentacion besungen hatte, und potenzierte noch seine Verehrung. Erst dieses Jahr überholte seine letzte Veröffentlichung zu Lebzeiten, „?“, eine Platte des Megastars Drake als meistgestreamtes HipHop-Album. Wenn sich in ein paar Tagen sein Tod das vierte Mal jährt, werden wieder Tausende Fans zu Onfroys Mausoleum pilgern. Sein größter Fan Billie Eilish sagte mal über ihn, er habe sich „durch etwas gebracht, wodurch ich ohne ihn nicht gekommen wäre“.

Mehr zum Thema 1/

Rohheit stand im Mittelpunkt von Onfroys Werk. Roh sollte sein Sound klingen, weshalb er maximal unsubtile Songtexte in das schrottigste Mikro schrie oder flüsterte. Die Gewalt in den Texten spiegelte die Gewalt in seinem Leben: Aufenthalte in Erziehungsheimen und Gefängnissen, Prügeleien mit Fans und Kritikern. Onfroy misshandelte seine Freundin. Gerade ist die Doku „Look At Me“ erschienen, die versucht, die Gewalttaten des Rappers damit zu erklären, dass er in ein Umfeld der Gewalt hineingeboren wurde. Mit Sicherheit gehört die Faszination, besonders des HipHop-Publikums, für Bad Boys zur Anziehungskraft von XXXTentacion. Er kam auf die Bühne, als es eigentlich gar nicht mehr ging, noch krasser zu sein, war der Krasseste und ist es geblieben.