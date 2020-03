Kritik von jüdischer Gemeinde : Vatikanisches Eigenlob zu Pius-Akten

Seit Montag sind die einst geheimen Dokumente zum Wirken von Eugenio Pacelli (1876 bis 1958), der 1939 Papst wurde und den Namen Pius XII. wählte, für die Forschung zugänglich. Es handelt sich um rund sechzehn Millionen Seiten in gut fünfzehntausend Kladden und Kisten. Die Dokumente sind in sieben verschiedenen Archiven gelagert: Neben dem Apostolischen Archiv (ehedem Geheimarchiv) und jenem des Staatssekretariats sind es die Archive der Glaubenskongregation, der Missionskongregation, der Ostkirchenkongregation, der Apostolischen Pönitentiarie sowie der Bauhütte von Sankt Peter.

Die Vorbereitungen zur Öffnung der Akten zum Pontifikat Pacellis/Pius XII. hätten vierzehn Jahre gedauert, teilte das Presseamt des Vatikans am Sonntag mit. Und fertig sei man mit dem von Papst Benedikt XVI. angestoßenen Sortieren und Digitalisieren der Pacelli-Dokumente noch immer nicht. Die Bestände allein im außenpolitischen Archiv umfassen zwei Millionen Dokumente und füllen 323 Meter Regal. Davon sind inzwischen 1,3 Millionen Dokumente vollständig digital erfasst. In anderen Archiven hat die Digitalisierung noch nicht einmal begonnen.

Kirche habe „keine Angst vor der Geschichte“

Gut hundertfünfzig Forscher aus aller Welt haben Interesse an einem Arbeitsaufenthalt in den Archiven angemeldet. Diesen werden Zeitslots zugeteilt, es soll gerecht zugehen. Von den insgesamt siebzig Schreibtischen in den Archiven sind fürs Erste allein dreißig für die Forschung zu Pius XII. reserviert. Historiker mit Kenntnis der komplexen Materie sagen, erst nach zwei bis drei Jahren seien fundierte Erkenntnisse zu erwarten. Andere veranschlagen den Arbeitsaufwand gar auf zehn Jahre.

Es gibt bereits zahlreiche Studien zum Wirken Pacellis als Nuntius in München und später in Berlin von 1917 bis 1929 sowie zu seinem Pontifikat im Weltenbrand von Holocaust und totalem Krieg bis hin zur Nachkriegszeit und zum Kalten Krieg. Besonders strittig ist, was es mit Pacellis öffentlichem „Beschweigen“ der Untaten der Nazis und auch der italienischen Faschisten auf sich hat. Wirkte Pius XII. im Stillen für die potentiellen jüdischen Opfer von Deportation und Vernichtung, oder hätte er mehr tun können, ja müssen? Trug der Heilige Stuhl nach Kriegsende aktiv dazu bei, dass prominente und weniger prominente Nationalsozialisten über die sogenannte Rattenlinie nach Südamerika entkommen konnten – nicht selten ausgestattet mit Reisepässen des Vatikans? Wie hielten es Pius XII. und seine Chefdiplomaten Giovanni Battista Montini (der spätere Papst Paul VI.) und Domenico Tardini mit dem 1948 gegründeten Staat Israel, mit dem der Heilige Stuhl erst 1994 diplomatische Beziehungen aufnahm?

Die Entscheidung, die Dokumente der Forschung zugänglich zu machen, hatte Papst Franziskus vor einem Jahr mit den Worten begründet, die Kirche habe „keine Angst vor der Geschichte“. Mit einer umfangreichen Medienoperation versucht der Vatikan aber seit Tagen, der künftigen Deutung der Geschichte Pacellis seinen Stempel aufzudrücken.

Kritik von der jüdischen Gemeinde

Der britische Kurienerzbischof Paul Gallagher, im Staatssekretariat zuständig für die Beziehungen zu den Staaten, ließ am Sonntag in einem Interview mit der vatikaneigenen Medienplattform „Vatican News“ wissen, die Dokumente würden zeigen, dass Pius XII. während des Zweiten Weltkrieges ein „mutiger Diplomat“ gewesen sei und „grenzenlose Nächstenliebe“ bewiesen habe. Die Vatikanzeitung „L’Osservatore Romano“ veröffentlichte am Montag erste Dokumente aus den Archiven des Staatssekretariats, versehen mit deren Interpretation durch dessen belgischen Leiter Johan Ickx. Danach sei Pius XII. „die Rettung von zwei Dritteln der Juden von Rom am Ende des Zweiten Weltkrieges zu verdanken“. Aus schriftlichen Zeugnissen gehe hervor, so Ickx, dass Pius XII. persönlich verfügt habe, die von Deportation durch die deutschen Besatzungstruppen bedrohten Juden in den 235 Klöstern und Abteien der Stadt zu verstecken.

Das umfassende vatikanische Eigenlob für Pius XII. hat am Dienstag Roms Oberrabbiner Riccardo Di Segni heftig kritisiert. Die zur Sensation aufgebauschten „schnellen Schlussfolgerungen“ bezeichnete Di Segni gegenüber italienischen Medien als „verdächtig“. Sie könnten für den Vatikan leicht „zum Bumerang werden“, wenn unabhängige Forscher später ihre Ergebnisse vorlegten. Nachdem es geheißen habe, es bedürfe nun jahrelanger Forschung nach der Öffnung der Archive, komme nun schon „am ersten Tag die umfassende Antwort wie das Kaninchen aus dem Zylinder des Zauberers“. Di Segni erinnerte daran, dass Pius XII. und der Vatikan bekanntermaßen nichts gegen die Deportation von 1022 Juden in einem Zug mit achtundzwanzig Waggons vom 16. Oktober 1943 vom Bahnhof Tiburtina aus nach Auschwitz unternommen hätten. Der Vatikan habe sich primär für die Rettung getaufter Juden eingesetzt, sagte Di Segni.