Corona und die Festtage : Die wahre Weihnachtstragödie

Noch bevor die Kaufhäuser ihre Schaufenster weihnachtlich dekoriert und die Supermärkte ihre Regale mit Lebkuchen geflutet hatten, um den alljährlichen Konsumendspurt einzuläuten, ging ein Aufschrei durchs Land: Es drohte ein einsames Corona-Weihnachtsfest. Zwar haben die Ministerpräsidenten der Länder die Weihnachtstragödie inzwischen abgewendet und sich für die Zusammenkunft von Familien über Ausnahmen von den Kontaktbeschränkungen geeinigt. Doch angesichts des nach wie vor alarmierenden Infektionsgeschehens hält das große Bangen an.

Die Frage, wie viele Familienmitglieder aus wie vielen verschiedenen Haushalten tatsächlich am 24. Dezember unter dem Weihnachtsbaum zusammenkommen dürfen, bleibt. Es scheint, als ob es in diesem Land kein höheres Gut gäbe als ein gemeinsames „Frohe Weihnachten“. Man könnte fast meinen, in Deutschland lebten nur glückliche Familien.