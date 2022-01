Die meisten der an deutschen Gewässern lebenden Schwäne sind Höckerschwäne. Im Unterschied zu den selteneren Singschwänen nennt man sie auch die „stummen Schwäne“. Mit dem Höcker ist ein schwarzer Knubbel gemeint oder „Knollen“, wie es in Klassikern der Jagdliteratur ähnlich bildhaft heißt; er sitzt am Übergang des leuchtend orangefarbenen Schnabels zum weißen Kopf. Eine Art kleine schwarze Maske führt spitz zulaufend zu den dunklen, seitlich sitzenden, knopfartigen Augen. Der lange, oft so anmutig gebogene Hals mündet in einen kompakten, perfekt ausbalancierten Körper. Die Schwingen ausgewachsener männlicher Exemplare können voll ausgebreitet eine Spannweite von 2,40 Metern erreichen. Das dichte, herrliche Gefieder aus sehr starken Federn ist von einem unnachahmlich schönen Weiß, wie es nur die Natur erzeugen kann.

Wenn man bedenkt, dass Schwäne ein Lebendgewicht von zwölf bis fünfzehn Kilogramm auf die Waage bringen können, sehen die schwarzen Beine überraschend stängelartig und dünn aus. Die drei Krallen des Fußes von Cygnus olor sind mit schwarzen, ledrigen Schwimmhäuten verbunden. Wie eine Abbildung in dem 2021 erschienenen, wundervollen Buch „Tierspuren Europas. Spuren und Zeichen bestimmen und interpretieren“ von Joscha Grolms zeigt, sind die Füße des Höckerschwans größer als die Hand eines Mannes. Wie die aller Entenvögel werden sie Latschen genannt.

Wenn ein Schwan ausschreitet, kann beim Gehen zwischen beiden Füßen mehr als ein halber Meter liegen. So kann man sich vorstellen, dass der zur Familie der Entenvögel, der Anatidae, zählende Vogel Platz braucht, um sich in die Lüfte zu erheben. An den Ufern der Ostsee ist das kein Problem, aber in Städten kann es bei Landungen schon mal knapp werden oder, vor allem bei den noch grauen Jungschwänen im ersten Jahr, schiefgehen. Ein Tier, das nur eine Gangart kennt, das Gehen, und sich nicht leichttut, seine Flugbahn zu erreichen, fühlt sich naturgemäß am wohlsten, wenn es schwimmt.

Der Schwanenvater mit seinen 120 Schützlingen

Wasser ist das Lieblingselement der auf ihm am majestätischsten wirkenden Schwäne. Dass sie auf der Themse oder der Alster schaukeln, ist das Ergebnis menschlicher Hege. Einstmals adliger Jagd vorbehalten, stehen alle englischen Schwäne bis heute unter dem Schutz der englischen Königin. Hamburg setzte vor mehr als vierhundert Jahren Schwäne auf der Alster aus, um die politische Eigenständigkeit und Nobilität der Stadt zu repräsentieren. Schwäne sind seitdem von den Speisekarten der Hamburger ge­strichen. Sie wurden gefüttert und vor Frost geschützt. Dennoch bleiben auch die in den Städten lebenden Schwäne Wildtiere. Sie ernähren sich von Wasser-, Sumpf- und Uferpflanzen, Gras, Blättern und Getreidekörnern. Sie unsachgemäß mit Backwaren zu füttern ist für ihr Verdauungssystem schädlich. Darüber hinaus verderben die auf den Grund sinkenden Reste das Gewässer, es kann umkippen und veralgen. Es muss den Menschen reichen, in Schwänen Wildtiere zu finden, die sich beobachten lassen, anstatt zu flüchten oder vollständig nachtaktiv zu werden.