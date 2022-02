Royales Leben : Knochenjob mit Sommerhut

Die europäische Monarchie hat, gemessen an der Be­deutung des Königtums in vormodernen Zeiten, einen Funktionsverlust erlitten. In England ist seit 1688, der Glorious Revolution, die uneingeschränkte Macht der Könige parlamentarisch begrenzt. Mit Durchsetzung des Prinzips der Volkssouveränität schrumpfen Macht und Einfluss auf eine symbolische Funktion zusammen. Das Königshaus, im Sinne Max Webers das veralltäglichte Charisma eines Kriegsfürsten, legitimiert sich in Staaten mit re­publikanischer politischer Ordnung über das Versprechen ewiger Dauer. Damit rückt die Genealogie als das entscheidende Merkmal der Kontinuitätssicherung nach vorn, der Glaube, dass das Charisma nicht etwa qua erbrachter Leistung, vielmehr qua verwandtschaftlicher Zugehörigkeit zum Haus weitergegeben werde.

Die Folgen für die Binnenbeziehungen sind erheblich: die hierarchische Anordnung der Familienmitglieder, die Asymmetrie im Verhältnis zueinander ist damit gesetzt, der Status des erstgeborenen Kin­des ist privilegiert. Nachfolgechancen der Geschwister ergeben sich ent­sprechend. Das verlangt denen, die weiter hin­ten stehen, enorme Geduld ab, kommt einer Einladung zum lässigen bis nachlässigen Warten auf den Moment der Nachfolge gleich ­, je nach Position in der Geschwisterreihenfolge gegebenenfalls ein Warten bis auf den Sanktnimmerleinstag.