Streit um Doyles Detektiv : Sherlock Holmes wird emotional

Die Rechteinhaber Arthur Conan Doyles beschuldigen das amerikanische Medienunternehmen Netflix und andere Beteiligte an der Produktion eines Filmes über die jüngere Schwester des fiktiven Meisterdetektivs Sherlock Holmes der Verstöße gegen das Urheber- und Markenrecht. In einer neunzehn Seiten langen Klageschrift wird behauptet, der demnächst erscheinende Film „Enona Holmes“ bediene sich solcher Wesenszüge von Sherlock Holmes, die erst in Geschichten hervorträten, die noch urheberrechtlich geschützt seien.

Conan Doyle hat zwischen 1887 und 1927 insgesamt sechzig Holmes-Geschichten geschrieben, davon sind fünfzig vor 1923 erschienene Werke gemeinfrei. Die Rechteinhaber argumentieren, dass die Figur des bis dahin als unnahbar und kühl dargestellten Detektivs in den nach 1923 veröffentlichten, noch nicht lizensierten Geschichten emotionaler werde. Das liege daran, dass Conan Doyle in der Zwischenzeit seinen Bruder und seinen Sohn im Ersten Weltkrieg verloren habe.

Als er die Holmes-Geschichten danach wiederaufgenommen habe, sei ihm klar gewesen, dass es nicht mehr ausreiche, den Detektiv als den brillanten, rationalen und analytischen Kopf zu porträtieren. „Die Figur musste Empathie entwickeln.“ In ihren „Enona-Holmes“-Krimis, die dem Film zugrunde liegen, habe die amerikanische Autorin Nancy Springer Holmes diese Eigenschaften verliehen. Springer, ihr Verlag, Penguin Random House, der Drehbuchautor Jack Thorne, der Filmregisseur Harry Bradbeer und die beteiligten Produktionsgesellschaften werden in der bei einem Bundesgericht in New Mexico eingereichten Klage ebenfalls der Urheberrechtsverletzung beschuldigt. Die Inhaber der Doyle-Rechte streben einen Geschworenenprozess an.