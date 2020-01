Positive Abhängigkeit : Niemand ist eine Insel

Nur gemeinsam können wir Kaffee trinken: lan Wexlers Installation „Coffee Seeks Its Own Level“ Bild: Allan Wexler

Zum Beispiel die Liebe. Ist sie neu, erscheint sie unerschütterlich, und man ergibt sich bereitwillig dem Gefühl der Abhängigkeit. Die Sucht nach dem anderen? Romantik! Bei Nichtromantikern löst das Sich-Verzehren natürlich Kopfschütteln aus. Doch ist die gefühlte Abhängigkeit, die Hingabe in Tinder-Zeiten, wo Menschen mir nichts dir nichts Partner wegkonsumieren, nicht ein beneidenswert echtes Gefühl? Eine Abhängigkeit also, in die man sich ruhig stürzen sollte, anstatt sich für den Fall des Scheiterns gleich mehrere Ausweichpartner warmzuhalten? Liebesbeziehungen sind Machtspiele. Einer liebt immer mehr. Halbwegs funktionierende Beziehungen halten dieses Spiel von Nähe und Distanz aus, in toxischen Verbindungen aber ist die Waffe erster Wahl, den anderen von sich abhängig zu machen und zu quälen.

Vergangenes Jahr hat Jan Drees einen biographisch inspirierten Roman im Secession Verlag veröffentlicht: „Sandbergs Liebe“. Es geht darin um einen jungen Mann, Christian, der sich Hals über Kopf in Kalina verliebt, eine emotional verkorkste, machtgierige Frau, die ihre Zerstörungswut als Liebe tarnt. Gekonnt umgarnt sie ihren Partner, bindet ihn an sich, verdreht ihm den Kopf, auch durch Sex. Auf die Verführung folgt die Destabilisierung des anderen. Für diesen emotionalen Missbrauch gibt es einen Begriff: Gaslighting. Er geht auf ein Theaterstück des britischen Dramatikers Peter Hamilton zurück, das 1938 in London Premiere feierte: „Gas Light“. Ein Mann manipuliert heimlich die Gaslampen im Haus, damit sie ständig flackern. Als seine Frau ihn auf das Flackern anspricht, antwortet er, keine einzige Lampe flackere. Er will die Frau in den Wahnsinn treiben.