Waldsterben : Abschied von der Fichte

Nur vom Wald noch denkt der Städter in romantischen Kategorien. Aber die deutschen Wälder werden bald anders aussehen, als wir es gewöhnt sind – vor allem die so wohlduftende Fichte ist in Gefahr.

Wie von Caspar David Friedrich gemalt und deshalb tief in unserem Bildgedächtnis verwurzelt: Fichtenwald im warmen Licht der Morgensonne Bild: AVTG - stock.adobe.com

Schleswig-Holsteins sanft gewellte Felder sind von Hecken, Bäumen und Büschen geteilt und umrahmt. Das ist eine Folge der kleinteiligen Aufteilung von Land unter den einzelnen Bauern, die individuelle Parzellierung im neunzehnten Jahrhundert.

Die Äcker um Leipzig hingegen sind riesig und bieten ihre ungeschützten Korn-Bäuche Sonne und Wind preis. Das ist die Folge der Wirtschaftsweise der sozialistischen „Landwirtschaftlichen Produktions-Genossenschaften“. Die Felder Schleswig-Holsteins sehen noch so aus, als käme gleich der Bauer den Hügel herauf, mit dem Pflug dem Pferd hinterhergehend. In Sachsen, aber auch in Niedersachsen ganz ohne sozialistische Vorgeschichte, werden die riesigen Dreschmaschinen für die Tage der Ernte stundenweise und mit Maschinist gemietet. Wie die Landschaft aussieht, hat mit den Besitzverhältnissen zu tun und mit den politischen Entscheidungen, die über sie getroffen werden – Entscheidungen, die oft Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte nachwirken.

Ein ikonischer Baum

Das ist auch der Fall beim neuen Waldsterben. Der am meisten angegriffene, der gefährdetste Baum ist ausgerechnet die nützliche, duftende, heilende, malerische Fichte, ein ikonographischer Baum. Fichten sind es, die in leuchtendem Dunkelgrün beieinander stehen auf den Bildern Caspar David Friedrichs, Fichten waren ursprünglich die Weihnachtsbäume der Deutschen. Die Fichte ist unser Brotbaum, wie ihn die Waldbesitzer nüchtern und anerkennend zugleich nennen, denn dieser Baum ist es, der die Forstwirtschaft in der Hauptsache trägt.

Jetzt sterben sie. Jetzt sterben noch Fichten, die nach dem Zweiten Weltkrieg gepflanzt wurden, als zuletzt massives, schnelles Aufforsten erfolgen musste. Die Not, der Krieg und die Reparationsansprüche der Alliierten hatten riesige Lücken im Forst gerissen, und die wurden oft mit Fichten geschlossen. Das Holz der Fichte kann man ernten, wenn der Baum achtzig bis hundert Jahre alt ist, es wird hauptsächlich als Bau- und Möbelholz verwendet, für Sperrholz, Leimholz und Spanplatten, aber auch als Lawinenschutz. Gerade jetzt, wo Forscher zur weltweiten Aufforstung aufrufen, um die Folgen des Klimawandels einzudämmen, vernichten Hitze, Trockenheit, Stürme und Schädlinge einen großen Teil dieser Fichtenholzernte bei uns. Aus 110.000 Hektar über Jahrzehnte gehegtem Wald sind in diesem und dem letzten Jahr Freiflächen geworden.

„Freifläche“ ist ein genauso schrecklicher Euphemismus wie „freigesetzt“. Freifläche heißt, da steht kein Baum mehr, da sind nur noch die traurigen Rümpfe, die Baumstümpfe zu sehen. Siebzig Millionen Festmeter Schadholz sind so entstanden. Orkane und Stürme, anhaltende Trockenheit, Hitze und der sich rasant vermehrende Borkenkäfer haben dieses grausige Werk verrichtet. Es muss aufgeforstet werden, und dazu braucht es politische Entscheidungen: Annegret Kramp-Karrenbauer hat die „Charta für den Wald“ unterzeichnet, Angela Merkel setzt sich für Bäume im Klimaschutz ein und Julia Klöckner auch.