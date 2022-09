Vetternwirtschaft im NDR : Meine Tochter, deine Tochter

Nach Vorwürfen politischer Einflussnahme leitender Redakteure im NDR-Funkhaus Schleswig-Holstein steht nun die Direktorin des Landesfunkhauses Hamburg in der Kritik. Wie der „Business Insider“ berichtet, hat die ältere Tochter von Sabine Rossbach als Inhaberin der PR-Agentur „Hesse & Hallermann“ jahrelang ihre Kunden in NDR-Programmen platzieren können. Eine andere Tochter der Direktorin habe eine begehrte Festanstellung im Sender zugeschoben bekommen.

Sie sei in der Abteilung NDR Kultur angestellt worden. Mit der damaligen Chefin von NDR-Kultur, Barbara Mirow, habe Rossbach Rochade gespielt: Bei Mirow sei Rossbachs Tochter gelandet, eine andere Bewerberin habe man zur Radiowelle NDR 90,3 geschoben, dafür habe Rossbach es eingerichtet, dass Mirows Tochter, die eine Hamburger Produktionsfirma leitet, eine Serie über „Hunde in Hamburg“ unterbrachte. Diese habe Rossbach persönlich in Auftrag gegeben. In der Redaktion und beim Publikum sei das Werk nicht gut angekommen, insbesondere ein Beitrag nicht, in dem eine Seherin behauptet habe, sie könne Menschen mit ihren verstorbenen Hunden in Kontakt bringen.

Der NDR erklärte, die Stelle sei an Rossbachs jüngere Tochter ordentlich vergeben worden. Die Berichterstattung über Veranstaltungen der PR-Agentur „Hesse & Hallermann“ werde von der internen Revision und der Antikorruptionsbeauftragten des NDR geprüft. Letztlich entscheide die Redaktion, was zu sehen sei. Dem widersprächen Redaktionsmitglieder der Regionalsendung „Hamburg Journal“, berichtet der NDR selbst: Den NDR-Reportern lägen „E-Mails von Sabine Rossbach vor. Mit den Anmerkungen ‚Sollten wir haben‘ und ‚Mit der Bitte um Berichterstattung‘ hatte sie das Themenangebot der PR-Agentur ihrer Tochter an die Redaktion weitergeleitet“. Sabine Rossbach habe die Vorwürfe zurückgewiesen. Sie befinde sich zurzeit im Urlaub, wolle aber vorzeitig zurückkehren.