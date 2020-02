Prozess gegen Harvey Weinstein : Es geht ums System Hollywood

Wann ist ein Opfer ein Opfer? Zu welchem Zeitpunkt entscheidet sich das? Zum Tatzeitpunkt? In einer Email davor oder danach? Am Frühstückstisch am nächsten Morgen? Gibt es einen Normenkatalog der Verhaltensweisen für Opfer sexueller Gewalt? Dürfen sie ehrgeizig sein? Skrupellos? Ihre Pläne verfolgen, auch wenn der Täter Teil davon ist und bleibt? Müssen sie den Beruf wechseln? Muss ihre Scham unüberwindlich sein? Was dürfen sie fühlen? Müssen sie moralisch unanfechtbar sein? Was bedeutet das? Dürfen sie den Blick je wieder heben? Für den Täter stellen sich all diese Fragen nicht.

In dem Prozess gegen Harvey Weinstein, den Filmproduzenten und einstigen Mogul, der vermeintlich viele Opfer hat, hat seine Verteidigung dafür gesorgt, dass diese Fragen im Zentrum stehen. Eine Zeugin blieb mit Weinstein in Kontakt. Der Mitbewohner einer anderen konnte am Morgen nach der vermeintlichen Vergewaltigung keine Veränderung an ihr feststellen. Es gab berufliche Bitten einer Zeugin an den mächtigen Mann, sogar Sympathiebekundungen. Was darf ein Opfer, was muss es tun, damit es glaubwürdig ist?