Zum Abschuss freigegeben : Was man von Wolf GW2425m lernen kann

Als in den USA vor etwa hundert Jahren der Kampf gegen den Wolf schon fast gewonnen war, mischte sich in die Jagd auf die letzten Exemplare eine gewisse Verbissenheit. Kaltblütig waren die Tötungsmethoden schon immer gewesen, in Fallen gegangene Wölfe wurden hinter galoppierenden Pferden hergeschleift, erschlagen oder in Brand gesteckt. Nun kamen Giftköder dazu, die man von Flugzeugen aus zahlreich und effizient verteilte. Die letzten Wölfe wurden zu Gegnern, manche bekamen Namen, aus denen auch Respekt für ihre Zähigkeit sprach: Old Stubby, Three Toes und Old Lefty hatten sich aus Fallen befreit oder Schussverletzungen überlebt.

Petra Ahne Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Das Gefühl, im Umgang mit dem Wolf Wehrhaftigkeit an den Tag legen zu müssen, nimmt auch in Deutschland mit der Zahl der hier lebenden Tiere zu. Der Fall des Wolfs mit der nicht sehr westerntauglichen Bezeichnung GW2425m hat dabei gerade gezeigt, dass es sich für manche Menschen vielleicht gut anfühlt, wenn die eigentlich streng geschützten Tiere zum Abschuss freigegeben werden, dass es mit der Umsetzung aber so eine Sache ist. Während in Bayern darüber gestritten wurde, ob GW2425m geschossen werden darf, war er nämlich schon tot. Er wurde am 17. Januar bei Brno in Tschechien überfahren – genau dem Tag, an dem die Regierung von Oberbayern die Genehmigung zu seinem Abschuss erteilte, die das Verwaltungsgericht kurz darauf als rechtswidrig einschätzte. Das Tier starb 360 Kilometer Luft­linie von dem Ort entfernt, an dem es am 19. Dezember zuletzt gesehen worden war, dem bayerischen Marktschellenberg. In den Tagen zuvor hatte der Wolf in der Gegend mehrfach Schafe, Ziegen und Wildtiere gerissen und sich in der Nähe von Höfen und Ortschaften aufgehalten. Die Regierung Oberbayern begründete ihre Ausnahmegenehmigung zum Abschuss damit, der Wolf stelle eine potentielle Gefahr für die Menschen in der Region dar. Die einberufene Expertenkommission sah diese Gefahr aktuell nicht. Sie zog aber in Betracht, dass es eine „Phase der Konditionierung“ gab, in der der Wolf lernte, dass Nahrung in Menschennähe leichter zu bekommen ist.

Inzwischen weiß man, dass der Wolf auf der Durchreise war. Beim Senckenberg-Institut, wo die Ergebnisse der DNA-Analysen zusammenlaufen, ist zu erfahren, dass er in wenigen Wochen 600 Kilometer zurückgelegt hat: Österreich, Bayern, Tschechien. Die Ergebnisse der Sektion stehen noch aus, es ist aber wahrscheinlich, dass es ein junger Wolf war, auf der Suche nach einem Partner und einem Territorium.

Mehr zum Thema 1/

Es wird in Zukunft Fälle geben, in denen der Abschuss eines Wolfs die richtige Entscheidung ist. Die Idee, das Miteinander mit der Waffe zu regeln, hilft grundsätzlich aber nicht weiter. Der Schutz von Nutztieren muss vor dem Schaden kommen, mit elektrifizierten Zäunen und Herdenschutzhunden. Beides gibt es noch zu selten. Und der Schutz der Menschen passiert von selbst, wenn Wölfen nicht antrainiert wird, sich Siedlungen zu nähern, indem zum Beispiel Futter ausgelegt wird. Je wilder der Wolf, desto ungefährlicher ist er für den Menschen.