Kurzform für das (neuartige) Coronavirus, umgangssprachlich für das Virus SARS-CoV-2 (Abk. für engl. severe acute respiratory syndrome coronavirus, „schweres akutes respiratorisches Syndrom“). Der Name bezieht sich auf das Aussehen der Coronaviren unter dem Mikroskop, das an eine Krone oder einen Kranz erinnert (lat. corona, „Kranz, Krone“). Eine Infektion mit C. kann die Atemwegserkrankung -> COVID-19 verursachen. C. wurde Ende 2019 erstmals in der chinesischem Stadt Wuhan entdeckt und löste eine weltweite Pandemie aus. Die wissenschaftlich ungenaue Bezeichnung C. kann sowohl das Virus als auch die von ihm hervorgerufene Infektionskrankheit bezeichnen, wurde im Lauf des Jahres aber auch zum Synonym für die Dauer und die besonderen Lebensumstände der Pandemie („während“ bzw. „wegen C.“) sowie zum Bestandteil zahlreicher Komposita (z.B. coronabedingt, Coronaparty). Während im deutschen Sprachgebrauch der Begriff C. dominiert, hat sich im angelsächsischen Sprachraum eher das verkürzte Akronym „Covid“ durchgesetzt. Unter Mitgliedern der Generation Z (-> woke) ist auch die Bezeichnung „Miss Rona“ gebräuchlich.