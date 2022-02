Krieg in der Ukraine : Unser aller Hölle

Da wir nun alle in der Hölle angekommen sind und diesen militärischen Schrecken offenbar verdient haben, lassen wir die Emotionen besser in der friedlichen Vergangenheit. Schauen wir nüchtern auf das, was wir jetzt haben.

Das Wichtigste: Nur vier Prozent der russischen Bevölkerung meinen, dass an den Spannungen in den russisch-ukrainischen Beziehungen Russland schuld sei. Die überwältigende Mehrheit sieht die Schuld bei Kiew, Amerika und der NATO. Nun, das lässt freie Hand für alle Optionen. Die Hälfte der Bevölkerung Russlands ist bereit, ein militärisches Vorgehen zu unterstützen. Was für ein Glück.