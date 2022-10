100 Jahre „Philosophenschiff“ : Russland verliert den Verstand

Aktualisiert am

Wer denkt, begeht ein Verbrechen gegen den Staat: Die Verfolgung und Ausweisung von Gebildeten hat in Russland Tradition. Vor 100 Jahren brachte sie das „Philosophenschiff“ weg. Unter Putin flüchten sie in alle Richtungen.

Wieder einmal verliert Russland den Verstand. Und zwar im buchstäblichen Sinn! Beginnend mit dem 24. Februar, hat eine enorme Anzahl von Russen, von Studenten bis zu Professoren, von Musikern bis zu Schriftstellern, die Heimat verlassen, da sie nicht einverstanden waren mit Putins Krieg gegen die Ukraine. Ein neuerlicher Abschied vom Verstand begann mit dem Septembertag, an dem die „teilweise“, in Wirklichkeit aber chaotische und hirnlose Mobilmachung verkündet wurde, als sich die hellhörigsten und gescheitesten jungen Leute überstürzt ins Ausland absetzten, alle Schwierigkeiten überwindend, um nur nicht in den Krieg gegen die Ukraine zu geraten. Sie hauen ab im Auto, auf dem Fahrrad oder dem E-Scooter und sogar zu Fuß, durch die Steppe nach Kasachstan und auch nach Kirgisistan, Georgien, Norwegen – egal wohin, Hauptsache weg.

Indem Russland seine jungen Köpfe verliert, geht ihm rasant seine Zukunft verloren. Und diejenigen, die nicht geflohen sind, haben die traurige Chance, aus der Ukraine als Fracht 200, wie es in der russischen Armee heißt, zurückzukehren – im Sarg oder Leichensack. Ihren Tod vergüten die Wehrkommandos den Verwandten mit Geld, der eine kauft davon ein Auto, der andere eine Kuh oder ein Schwein.