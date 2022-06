Der neue PEN Berlin : Viel mehr als ein Yücel-Wahlverein

Ein Verein zerlegt sich, ein neuer wird gegründet – banaler Alltag in Deutschland, international belächelt als Ur­sprung aller Vereinsmeierei. Jedoch: Die Nachrichten sind voll davon, seit Monaten berichten die Medien. Es handelt sich nämlich um Vereine von Schriftstellerinnen und Autoren, viele mit bestem Kontakt zu Redaktionen. Genau deshalb habe ich mich, haben sich viele derer, mit denen ich mich prinzipiell gleichgesinnt weiß, etwa Nora Bossong, Daniel Kehlmann, Julia Franck, Mithu Sanyal, Thea Dorn oder auch Juli Zeh, bisher zurückgehalten – das Bild, das das PEN-Zen­trum Deutschland seit Monaten bot, war beschämend genug.

Um es jetzt doch einmal deutlich zu sagen: Wer die Interna eines Vereins in die öffentliche Arena schleppt, sei es in Rücktrittsforderungen an den amtierenden Präsidenten, im Durchstechen von internen E-Mails (die nur „bewiesen“, dass es im Präsidium unter Deniz Yücel herzerwärmend gesittet zuging im Vergleich zu jeder durchschnittlichen Redaktion oder Firma) oder in krokodilstränenfeuchten Gastkommentaren, schadet nicht nur dem Verein, sondern der ganzen Kollegenschaft, auch der nichtorganisierten. Wir sind Schriftsteller, keine Pudelzüchter oder Kronkorkensammler (die sich gewiss besser benehmen als ein Großteil auf der PEN-Tagung in Gotha). Unser Wort gilt etwas, unser Wort soll etwas gelten, uns kommt daher eine be­sondere Verantwortung zu.