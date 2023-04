Die Londoner Buchmesse beginnt mit einem französischen Skandal: In St Pancras Station wurde der mit dem Eurostar aus Paris anreisende Verleger Ernest Moret am Montagabend von der britischen Polizei festgesetzt. Laut Mitteilung der Verlage La Fabrique und Verso Books machten die Ordnungshüter Artikel 7 des Antiterror-Gesetzes von 2000 geltend. Sie befragten Moret sechs Stunden lang zu Terrorplänen und -material; sie konfiszierten Mobiltelefon sowie Laptop und verlangten Zugriff auf die Geräte. Als Moret den verweigerte, wurde er offiziell verhaftet. Nach weiteren Befragungen wurde er am Dienstagabend freigelassen, die Geräte behielt die Polizei ein.

Der 28 Jahre alte Moret vertritt die Auslandsrechte von La Fabrique und la Volte – zwei kleinen, politisch links stehenden französischen Verlagen, die mit dem anonymen Essay „Der kommende Aufstand“ (La Fabrique) und den SF-Bestsellern von Alain Damasio (la Volte) Publikumserfolge erzielt haben. Dass es sich um anarchistisch-situationistisch inspirierte, technologiekritische, gegen den neoliberalen Überwachungsstaat gerichtete Zukunftsromane und Traktate handelt, scheint nicht der Grund für die Festnahme zu sein.

Er war doch bei der Botschafterin

Auch scheint „das perfide Albion“ diesmal nicht auf eigene Rechnung zu handeln: Als Begründung für den Terrorverdacht gab die Polizei an, dass Moret in Frankreich an Protesten gegen die Rentenreform teilgenommen habe. Die Verlage kommentieren, dies sei eine „auffällig unangemessene Erklärung für einen britischen Polizeibeamten“. Hinter der Festnahme vermuten sie und Morets englischer Anwalt den langen Arm der französischen Regierung. Der Vorgang belege den missbräuchlichen Einsatz von Antiterrorgesetzen sowie eine autoritäre Tendenz in Frankreich und in England.

Die Schilderungen der Vorgänge gehen vor allem auf Personen aus Morets beruflichem Umfeld zurück, wirken aber plausibel und wurden nicht dementiert. Sollten sie zutreffen, dann ist der Vorgang in der Tat nicht nachvollziehbar. Moret war obendrein in London zu einem offiziellen Empfang im Londoner Institut français in Gegenwart der Botschafterin eingeladen.

Eine Petition mit gut dreißig Namen überwiegend kleiner, politisch engagierter Verlagshäuser ruft auf der Webseite von „L’Observateur“ die britischen Behörden dazu auf, Moret umgehend freizulassen; Dienstagabend hat man sich zum Protest vor dem britischen Konsulat in Paris und versammelt. Zwei La France insoumise-Abgeordnete haben in einem Schreiben an den Justizminister Éric Dupond-Moretti Aufklärung gefordert. Pen International zeigt sich „sehr besorgt“.