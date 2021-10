Venedig und das Hochwasser : Killer der Lagune

Es freut mich immer, wenn über Venedig nicht als Reiseziel berichtet wird, sondern als Stadt, befürchte allerdings, dass ein so allgemein gehaltener Appell wie der von Orhan Pamuk an Mario Draghi eher die bekannte Ach-Gott-Venedig-will-schon-wieder-gerettet-werden-Müdigkeit auslöst, und das nicht nur unter Venezianern, sondern auch bei Draghi. Der zwar von den italienischen Medien unisono zum Mann der Vorsehung verklärt wird, aber im Grunde keine übernatürlichen Kräfte beanspruchen muss, um zu wissen, dass die Ursachen (und Verantwortlichen) für das Hochwasser und die Zerstörung der Lagune in der italienischen Politik zu finden sind.

Auch wenn es angesichts der Weltklimakonferenz von Glasgow naheliegt, an die Klimakrise zu erinnern, wissen auch die Initiatoren des Appells vom venezianischen Forschungs- und Kulturinstitut Istituto Veneto, wer für das Hochwasser in Venedig vor allem verantwortlich ist: Seit der Schaffung des Industriehafens Porto Marghera wurden immer mehr Kanäle immer tiefer ausgegraben, erst für die Tanker, dann für die Containerschiffe und die Kreuzfahrtschiffe. Dadurch hat sich das Flachwassergebiet der Lagune in einen Meeresarm verwandelt. Lebenswichtige Feuchtgebiete wurden zerstört, immer mehr und immer schneller dringt Hochwasser in die Stadt, wenn der Wind die Adria in die Lagune drückt.