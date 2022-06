Amerikanische Rechte : Mit Putin gegen Wokeness

Es ist leiser um sie geworden, doch verstummt sind sie keineswegs: Teile der amerikanischen Rechten halten trotz der Kriegsverbrechen in der Ukraine immer noch an ihrem positiven Russlandbild fest. Ex-Präsident Donald Trump wiederholte sein Lob Wladimir Putins als „klug“ zumindest nicht, gibt aber weiterhin der Regierung von Nachfolger Joe Biden eine Mitschuld an der Lage. Mit ihm selbst im Weißen Haus wäre der Krieg „nie passiert“, bekräftigte Trump kürzlich im ei­genen sozialen Netzwerk „Truth Social“. Viele seiner Anhänger sind in ihren Äu­ßerungen noch deutlicher und rücken nicht von Russland ab.

Einer der prominentesten Fürsprecher Putins ist seit Langem Tucker Carlson, Moderator des rechten Senders Fox News. Er gab den westlichen Ländern von Anfang an eine Mitschuld am russischen Angriffskrieg. Die Meinung, dass die Erweiterung der NATO nach Osten ein politischer Fehler sei, hat Unterstützer in allen politischen Lagern. Carlson und andere unterstellen jedoch, dass die Vereinigten Staaten die Ukraine bewusst ermutigt hätten, einen NATO-Beitritt an­zustreben, um die Situation eskalieren zu lassen. Anfang März sagte Carlson in seiner Show, es sei „offensichtlich“, dass diese vermeintliche Ermutigung den Krieg provoziert habe. Die Regierung von Präsident Joe Biden habe gewusst, dass die Russen die Ukraine angreifen würden – das sei beabsichtigt gewesen. Vor Kurzem behauptete Carlson, die De­mokraten zögen die Amerikaner in einen Krieg gegen Russland, um dort einen Re­gierungswechsel zu erzwingen – und zwar als Rache für die Wahl 2016, weil man glaube, durch russische Einflussnahme gegen Trump verloren zu haben. Alexander Vindman, ehemaliges Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats und Kronzeuge in Trumps erstem Amtsenthebungsverfahren, warf dem Moderator da­raufhin vor, mit Russland zusammenzuarbeiten. Russische Medien wiederum be­ziehen sich in letzter Zeit häufig auf Carlson und Fox News, um die Behauptung zu belegen, es gebe in Amerika breite Sympathie für Putins Regime.