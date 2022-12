Alles außer Fußball : Am Rio de la Plata

Uruguay ist eine große Fußballnation. Doch sie lebt von der Erinnerung an vergangene, glanzvolle Zeiten. Mit denen könnte es vorbei sein. Dann bleibt nur der Blick aufs Meer.

Als es noch kein Farbfernsehen gab und noch nicht mal Panini-Sticker, also vor sehr, sehr langer Zeit, war eine WM auch eine geographische Horizonterweiterung. Eines der ersten WM-Spiele, die ich gesehen habe, war das deutsche 4:0 gegen Uruguay im Viertelfinale der WM 1966. Mir taten die Südamerikaner, die damals nur „die Urus“ genannt wurden und als üble Treter verschrien waren, leid, weil sie zwei Spieler durch Platzverweis verloren.

Auf den wenigen Farbfotos, die damals in Umlauf waren, gefielen mir ihre blauen Trikots sofort. Im Lexikon stand, das Land sei dünn besiedelt, habe weniger Einwohner als das Vorkriegs-Berlin, es sah auch sehr klein aus auf der kleinen Karte. Aber die Fußballer waren schon zweimal Weltmeister geworden.

Aus diesen Bruchstücken entstand eine anhaltende, schwer erklärliche Faszination für das Land, das immer wieder so erstaunlich viele gute Fußballer hervorbringt, die dann voller Inbrunst eine Hymne mitsingen, die an Unabhängigkeitskriege im 19. Jahrhundert denken lässt. An der Uni las man dann „Die offenen Adern Lateinamerikas“ von Eduardo Galeano, um erst viel später mitzukriegen, wie klug und voller Leidenschaft der Uruguayer auch über Fußball schreiben konnte.

Man hörte einiges von den Tupamaros und weniger von der Nationalmannschaft, sie war zeitweilig in Bedeutungslosigkeit versunken, ihr Potential glich dem eines Carlos Grossmüller, den Schalke sich hatte aufschwatzen lassen – bis dann Diego Forlán auftauchte und zum Spieler der WM 2010 wurde.

Das Team von 2010 ist jetzt in seinem Herbst angelangt, die überlebenden Veteranen Suárez, Cavani und Godin sind Mitte dreißig, sie spielen auch so: Die Erinnerung an große Tage ist da, aber diese Tage sind unerreichbar fern. Mein früherer Zeitungshändler, der aus Montevideo stammte, erzählte, dass viele Einwohner abends gerne ans Wasser gingen und dorthin schauten, wo Rio de la Plata und Atlantik inein­ander übergehen.

Zum melancholischen Blick aufs Meer könnte heute Anlass sein, sollte Uruguay gegen Ghana ausscheiden. Gemildert vielleicht durch einen Joint, denn Uruguay hat vor zehn Jahren Marihuana legalisiert. Oder gibt es noch mal den Aufstand eines alten Mannes, eine fiese Finte des Beißers Suárez, einen genialen Moment des jungen Fede Valverde? „Lassen wir den Wind sprechen“ heißt der letzte Roman des größten uruguayischen Schriftstellers Juan Carlos Onetti. Ein guter Rat.