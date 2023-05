Was das Regime will

Urteil gegen Bülent Mumay : Was das Regime will

Warum das türkische Regime den F.A.Z.-Kolumnisten Bülent Mumay noch kurz vor der Wahl am Sonntag einschüchtern will. Ein Gastbeitrag

Gerade in den letzten Tagen vor der Schicksalswahl am kommenden Sonntag in der Türkei lässt es Erdogans gleichgeschalteter Justizapparat an eindeutigen Botschaften nicht fehlen. Das Damoklesschwert über den Köpfen kritischer Journalisten hängt nun noch tiefer, solange Erdogan noch nach Gutdünken entscheiden kann, wer ins Gefängnis kommt oder „nur“ mal eingeschüchtert werden soll. So kam es in den vergangenen Wochen zu völlig willkürlichen Festnahmen von kurdischstämmigen Journalisten in den östlichen Provinzen; und nun wurde der F.A.Z-Kolumnist und Koordinator der türkischsprachigen Redaktion der Deutschen Welle in der Türkei, Bülent Mumay, in erster Instanz zu einer zwanzigmonatigen Haftstrafe verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Das Istanbuler Gericht hat das Urteil mit Tweets auf Mumays Konto begründet, die trotz gerichtlicher Anordnung nicht gelöscht worden seien. Gegen die Veröffentlichung klagte das Bauunternehmen Met-Gün, dem eine dubiöse Rolle bei milliardenschweren Ausschreibungen vorgeworfen wird. Genau diese Verquickungen sollten offenbar nicht in die Öffentlichkeit gelangen; deshalb hatte das Unternehmen eine Informationssperre erwirkt. In der Begründung des 59. Istanbuler Strafgerichts heißt es nun, Mumay habe sich nicht an die verhängte Nachrichtensperre gehalten.