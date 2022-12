Online-Bootsvermittler Zizoo : Urlaub wie ein kleiner Oligarch

Aktualisiert am

Mit einer schicken Yacht durchs Mittelmeer cruisen, das können sich nur wenige leisten – aber sehr viele träumen davon. Anna Banicevic will mit ihrem Unternehmen auch weniger Vermögenden eine exklusive Schiffsreise ermöglichen.

Volle Kraft voraus: In der Pandemie stieg die Nachfrage nach edlen Leihbooten rasant. Bild: Istion Yachting on Zizoo

Hinter Anna Banicevic winden sich bronzefarbene Ranken und orangefarbene Trompetenblüten auf smaragdfarbenem Grund. Echt ist das Dschungelambiente nicht, sondern eine Tapete – die Anmutung erinnert an ein Boutiquehotel der gehobenen Klasse. Aber auch das täuscht, denn Banicevic sitzt mit ihrem Start-up Zizoo in einem Backsteinbau in Berlin-Kreuzberg. Die Tapete ist eine Hinterlassenschaft des Vormieters Secret Escapes, eines Unternehmens, das online rabattierte Luxusreisen anbietet: echten 5-Sterne-Luxus zum Preis einer 1-Sterne-Bleibe.

Banicevic bewegt sich in ähnlichem Fahrwasser. Auf ihrer Plattform Zizoo, einer Adaption des Spitznamens „Zissou“ von Meeresforscher Jacques Cousteau, kann man seit 2015 Boote unterschiedlichster Klassen buchen, ganz ohne den traditionellen Charter. So soll jeder für weniger Geld an etwas teilhaben können, das auch heute noch als Sinnbild für Reichtum und Luxus steht: der Individual-Bootsreise auf Segelboot oder gar großer Yacht, auf der man abseits des Massentourismus von Marina zu Marina reist.