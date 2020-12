Will Kurt: „Bayesian Statistics the Fun Way“.

No Starch Press, San Francisco 2019. 256 S., br., ca. 35,– €. Wie wichtig Statistik ist, haben wir in diesem Jahr alle gelernt. Wie viel Spaß sie gleichzeitig machen kann, zeigt Will Kurt mit ausgefallenen Beispielen und Aufgaben zum Selberrechnen.