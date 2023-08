Aktualisiert am

Labern an der Haltestelle

Unsere Reisebegleiter : Labern an der Haltestelle

In „Ich ein Tag sprechen hübsch“ erzählt der Schriftsteller David Sedaris von seinen Erfahrungen im Sprachkurs. Beste Lektüre, wenn man selbst einen machen möchte. Zum Beispiel in Rom.

Wen man in Rom nicht alles treffen und zu Testzwecken bequatschen kann, während man auf den Bus wartet. Bild: Mauritius

Sprachkurse werden als Urlaubsbeschäftigung unterschätzt. Wer endlich frei hat, träumt oft vom Nichtstun, dabei gibt einem ja gerade das besonders viel Raum, über Dinge zu grübeln, die einen zu Hause nerven – nur eben mit besserer Aussicht. Viel hilfreicher kann es beim Abschalten sein, bisherige Probleme durch andere, harmlosere auszutauschen. Statt also über Jobsorgen nachzudenken, könnte man sich mit der Bewältigung einer neuen Vergangenheitsform ablenken. Wenn man dann noch in eine Stadt fährt, die auch für Bummelferien viel zu bieten hat, sagen wir, Rom, lässt sich beides miteinander verbinden.

Anna Vollmer Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Morgens in die Schule und nachmittags mit der Bahn ans Meer. Die Fahrt vom Bahnhof Ostiense bis zum Lido von Ostia dauert eine halbe Stunde, während deren man den Gesprächen von Jugendlichen zuhören und sich darüber freuen kann, jeden Tag ein bisschen mehr zu verstehen. Oder man nutzt die Zeit, um „Ich ein Tag sprechen hübsch“ des amerikanischen Schriftstellers David Sedaris zu lesen. Sedaris zog vor Jahren mit seinem Partner Hugh in die Normandie , wo Hugh ein (sehr renovierungsbedürftiges) Haus gekauft hatte. Um nicht ewig den Status des Trottels zu behalten, der auf Ansprachen nur mit einem einzigen Wort – „Flaschenhals“ – antworten kann, beschloss er, in Paris Französisch zu lernen. Sein Essayband „Ich ein Tag sprechen hübsch“, im englischen Original 2000 erschienen, erzählt von diesem langen, hürdenreichen Weg und ist eine erheiternde Lektüre für alle, die eine neue Sprache lernen wollen – egal wo.