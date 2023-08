„Im Frühling wohnen in Tipasa die Götter. Sie reden durch die Sonne und durch den Duft der Wermutsträucher, durch den Silberkürass des Meeres, den grellblauen Himmel, die blumenübersäten Ruinen und die Lichtfülle des Steingetrümmers. Zu gewissen Stunden ist das Land schwarz vor lauter Sonne. Vergebens suchen die Augen mehr festzuhalten als die leuchtenden Farbtropfen, die an den Wimpern zittern. Der herbe Geruch der Kräuter kratzt in der Kehle und benimmt in der ungeheuren Hitze den Atem.“

Kaum jemand hat seinen Sehnsuchtsort so poetisch verdichtet wie Albert Camus in der Erzählung „Noces“ von 1936. Tipasa heißt eine Ortschaft an der algerischen Mittelmeerküste, rund fünfzig Kilometer westlich von der Hauptstadt. Berühmt ist die von den Phöniziern gegründete Siedlung durch Ruinen aus der Römerzeit, als dort die Flotte vor Anker lag, Waren umgeschlagen wurden und sich frühe Christen ansiedelten.

Das Ausgrabungsfeld mit den Überresten von Basiliken und Friedhöfen, einem Amphitheater und dem Königlichen Mausoleum von Mauretanien, das irrtümlich als Grab des Juba, Numiderkönigs von römischen Gnaden, und seiner Gemahlin Cleopatra bezeichnet wurde, ist heute UNESCO-Weltkulturerbe. Albert Camus ist dort über eine Treppe aus ungemörtelten Steinen zwischen Mastix- und Ginsterbüschen hinaufgestiegen, berauscht vom „Duft der Wermutbüsche, der den Himmel schwanken macht“, mit dem Blick zurück auf die „glatte Spiegelfläche des Meeres, das uns mit seinen schimmernden Zähnen anlächelt“.

Wahrheit der Sonne, Wahrheit des Todes

Uns – das ist eine der Amouren, die der homme à femmes hierhin entführte und in deren Gesicht er „das leuchtende Lächeln der Liebe“ las. Die Arbeit – er hatte gerade seine Diplomarbeit und erste Stücke vollendet, war kurzzeitig Mitglied der Kommunistischen Partei und sammelte Material für seinen ersten großen Roman „L’étranger“ – ließ er hinter sich. „Wir gehen der Liebe und der Lust entgegen. Wir suchen weder Belehrung noch die bittere Weisheit der Größe. Sonne, Küsse und erregende Düfte.“

Tipasa schlug den Dreißigjährigen in den Bann: „... ich fühle nicht das Bedürfnis, ein Kunstwerk daraus zu machen, sondern will nur erzählen, was nicht dasselbe ist.“ Tipasa erleben, Zeugnis ablegen – das Kunstwerk kam später: Mit drei weiteren Texten („Der Wind in Djémila“, „Sommer in Algier“ und „Die Wüste“) erschien „Noces“ 1938 in kleiner Auflage in Algier und erst 1954, angereichert durch mehr algerische Stoffe, unter dem Titel „L’été“ bei Gallimard in Paris. Da stand schon der Literaturnobelpreis bevor, den er 1957 erhielt.

Der junge Camus verbrachte keine üblichen Ferien in Tipasa, nie blieb er länger als einen Tag, dessen Zeiten, Farben und Gerüche er intensiv durchlebte und prägnant beschrieb. „Stets kommt der Augenblick, wo man eine Landschaft zu viel gesehen hat, wie es andrerseits lange braucht, bis man sie genug gesehen hat. Gebirge, Himmel und Meer sind wie Gesichter, deren Öde oder Pracht man nicht durch Sehen entdeckt, sondern durch Schauen. Indessen muss jedes Gesicht sich irgendwie erneuen, sonst sagt es uns nichts mehr. Wir beklagen uns, dass wir zu rasch ermüden, statt dankbar zu staunen, dass wir die Welt nur zu vergessen brauchen, um sie wie neu zu empfinden.“