Man kann ohne Risiko behaupten, dass diese Insel der Magie frönt seit dem Tag, da sie dem Meer entstiegen ist. Wenn man den alten Chroniken glauben will, summte die Luft so sehr von schrulligen Geistern, dass Buddha selbst mehrere Reisen unternahm, um diese Schatten zum ‚Richtigen Gebrauch‘ zu bekehren und das Land bewohnbar zu machen.“

Die Insel, von der Nicolas Bouvier berichtet, ist Sri Lanka, das frühere Ceylon. Ganz unten, an dessen Südwestspitze, hat der Schweizer Schriftsteller in der Stadt Galle 1955 neun Monate verbracht, bis seine Malaria auskuriert war und er nach Japan weiterreiste. Erst 26 Jahre später hat er die dort entstandenen Notizen – die Niederschrift seiner Halluzinationen und präzise Wahrnehmungen vom Leben in einer auch sieben Jahre nach der Unabhängigkeit immer noch von den Briten geprägten tropischen Provinzstadt – zu einem Buch gefügt. Die Erstausgabe von „Der Skorpionsfisch“ erschien 1981 in Vevey.

Aberhundert phantastische Details

Dass ich auf einer Reise durch Sri Lanka nach Galle wollte, hatte ausschließlich mit diesem Buch zu tun. Für mich war es von der ersten Lektüre an ein Faszinosum gewesen. Bouvier errichtet auf der exotischen Topographie einer traumverlorenen Hafenstadt den flirrenden Spiegel eines Ichs, das sich immer mehr abhandenkommt. Es ist ein Reisebuch mit Aberhundert phantastischen Details und zugleich ein Antireisebuch mit seinem Autor im immobilen Zentrum eines Mahlstroms aus Assoziationen und Erinnerungen.

Den Sog, den das Buch auf mich ausübte, verstärkte Christian Kracht, der mir von einem alten Hotelkasten in Galle vorschwärmte, einer von den Niederländern vor mehr als 300 Jahren errichteten Handelsniederlassung, die später von den Briten in ein Hotel umgewandelt wurde und nun prachtvoll verfiel. Nach meiner Ankunft im „New Oriental“ nahm ich eine Suite, großes Wort. Dahinter verbarg sich ein sehr geräumiges Zimmer, eher ein Saal, der von einem knarrenden Himmelbett dominiert wurde. Um die vier Pfosten aus dunklem Holz war ein hellrosa Moskitonetz geschlungen, das abends beim Entfalten unsäglich viele Risse offenbarte. In den Saal hineingebaut war ein Bad mit lumpigen Wänden, die bedenklich wackelten, wenn man in die Wanne stieg. Aus der Dusche schoss ein rötlicher Strahl. Alles war so, wie ich es mir vorgestellt hatte: Heavily worn at the edges.

Nach meiner Ankunft ging ich sofort zur Indigo Street. Sie führt vom schneeweißen Leuchtturm zur Bastion von Eole, einer der vierzehn aus Korallenstein und Granit erbauten Bastionen, die die Mauern des von den portugiesischen Kolonialherren im 16. Jahrhundert errichteten Forts an strategischen Stellen unterbrechen. Die gesamte Altstadt wird von diesen Festungswällen umschlossen. In der Indigo Street hatte Bouvier ein Quartier bezogen, das sein Freund, der Maler Thierry Vernet, ihm „hinterlassen“ hatte. Beide, Bouvier und Vernet, waren 1953 in einem Fiat Topolino von der Schweiz zu einer Reise durch den Balkan aufgebrochen, fuhren quer durch Iran und Pakistan bis nach Kabul.

Ein mit Stricken bespannter Rahmen: das Bett

Vernet flog dann voraus nach Sri Lanka, um dort seine Verlobte zu treffen. Bouvier tuckerte mit dem Fiat allein hinterher – bis nach Indien und dann hinunter nach Sri Lanka, das damals noch Ceylon hieß. Die Wohnung in der Indigo Street beschreibt er so: „Das Zimmer kostet eine Rupie pro Tag. Die Sonne kostet nichts; sie erhellt es, spaziert darin herum, kentert an den Wänden, die mit einem unsagbaren Ultramarin verputzt sind, das die Feuchtigkeit mit dunklen Flecken schmückt.“ Und weiter: „Das Bett ist ein mit Stricken bespannter Rahmen. Ein Tisch mit Schublade, ein Gestell und darauf ein handgroßer Buddha, dessen aufmerksames Gesicht halb zerfressen ist. Das ist alles.“