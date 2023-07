Im Vereinigten Königreich neigt man dazu, Politik und Tradition auf so selbstverständliche Weise mit Humor, Pathos, Extravaganz oder Dekadenz in Einklang zu bringen, wie das für Deutschland aus nachvollziehbaren Gründen nicht vorstellbar wäre. Boris Johnson etwa, für viele die Verkörperung einer strauchelnden Nation, leuchtet englischen Kommentatoren ästhetisch genauso ein wie politisch: ein im ideologischen Niemandsland herumstiefelnder und sich mal so, mal so gebärdender Stimmenfänger, der zugleich als irgendwie charmanter Witzbold taugt und im „Guardian“ mit Gussie Fink-Nottle verglichen wurde, einer Figur des Autors P. G. Wodehouse.

Wer diesen Sommer einige Zeit in England verbringt, dem seien jene Essays von Karl Heinz Bohrer empfohlen, die vor fast fünfundvierzig Jahren unter dem Titel „Ein bisschen Lust am Untergang“ (Hanser Verlag) veröffentlicht wurden und Politisches mit Historischem und Ästhetischem zusammenbinden. Zuerst zwischen 1968 und 1978 in der F.A.Z. erschienen, haben sie fast keine Patina angesetzt. Bohrer, von 1974 an England-Korrespondent in London, macht sich ein grundsätzliches Bild des Königreichs, wobei seine spätere, an der Universität Bielefeld verfolgte Idee, gelungene Kunst müsse ein unerwartetes, mit lehrreichen Erläuterungen nicht einholbares Element besitzen, schon in den Zeitungsartikeln über Shakespeare oder die Präraffaeliten aufblitzt. Auch vom Leben, so die hier nahegelegte und in den Erinnerungen „Granatsplitter“ (2012) bekräftigte Annahme, könne nur derjenige Exaltationen jedweder Art erhoffen, der es ästhetisch auflade.

Über die Königin heißt es: „Eigentlich ist die Queen wunderschön.“ Zwar führe sie grässliche Handtaschen und Hüte mit sich, doch gelte es, auf ihrer Würde zu bestehen, und zwar nicht aus Taktgefühl, sondern aus „Widerspruch zu der Meinung banaler Ausländer, Landsleute eingeschlossen“, denen nichts Besseres einfalle, als „nach dem praktischen Nutzen dieser Royalties“ zu fragen. Schon die Helden großer Tragödien verfügten Bohrer zufolge über „die Grazie im Lächerlichen“. Der Deutsche hingegen lebe, so zetert Bohrer in seinen Kolumnen zum hiesigen Provinzialismus, hinterm Jägerzaun und erfreue sich im Zustand fortgeschrittenen Spießertums an den Mainzelmännchen.

Nicht nur in seiner Zeit als Professor und Herausgeber der Zeitschrift „Merkur“ hat Bohrer gegen die Annahme polemisiert, man könne ästhetische Phänomene kulturwissenschaftlich begreifen, sie also mithilfe des diskursiven Worts aus Soziologie, Psychologie oder Philosophie angemessen deuten. Schlimmstenfalls läuft dieses Verfahren darauf hinaus, dass das Kunstwerk die Theorie erklärt, nicht die Theorie das Kunstwerk. Allerschlimmstenfalls drohen moralische Belehrungen. Bohrers Zielgruppe war klein, das Verständnis für seine Volten im überschaubaren Bereich. Das Publikum der Zeitungsartikel dürfte ungleich größer gewesen sein. Und was Bohrer ihm servierte, war gar nicht so weit weg von seinem späteren Forschungsprogramm.